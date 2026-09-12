Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc phát động cuộc chiến với Iran

Về cuộc chiến Mỹ - Iran, Tổng thống Donald Trump nói: “Tôi không tin vào từ 'hối tiếc'”. Trong cuộc trao đổi với người dẫn chương trình Laura Ingraham của đài Fox News tại Mỹ hôm 10/9 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết ông vẫn sẽ tấn công Iran bất chấp những tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Khói bốc cao tại thủ đô Tehran của Iran sau khi liên quân Mỹ - Israel không kích nơi này. Ảnh: AP.

“Nếu chúng ta không hành động với Iran thì hẳn là ông đã có thể dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi”, nữ MC Ingraham nói với ông Trump. Tổng thống Mỹ đáp lại: “Giả sử chúng ta đang thuận lợi như vậy, nhưng rồi đột nhiên Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ chắc chắn sẽ sử dụng nó”.

CNBC cho biết, ông Trump nói thêm rằng nếu Iran có vũ khí hạt nhân, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ “xóa sổ” Israel và khu vực Trung Đông, đồng thời bắt đầu tấn công các thành phố của Mỹ.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến kéo dài với Iran, sau khi tờ Nhật báo Phố Wall tiết lộ rằng các cố vấn cấp cao của Nhà Trắng đã thảo luận với ông Trump về khả năng cuộc xung đột có thể kéo dài vượt quá nhiệm kỳ hiện tại của ông.

Ông Trump từng tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và giá dầu khí cũng sẽ giảm; điều này tiếp nối những khẳng định suốt nhiều tháng qua của ông rằng xung đột sẽ sớm chấm dứt.

Trong một phát biểu khác với đài NewsNation vào ngày 10/9, ông Trump bác bỏ các thông tin cho rằng tài sản của Mỹ bị hư hại, sau khi Iran tuyên bố đã đánh trúng nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ tại một căn cứ ở Jordan.

“Không có thiệt hại gì cả. Chẳng có gì”, ông Trump nói khi được hỏi liệu các thông tin đó có xác thực hay không.

Chiến lược của Iran nhằm đe dọa các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh VOV.VN - Để đối phó với Mỹ, Iran áp dụng chiến lược đánh vào các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Không chỉ Iran trực tiếp tấn công các mục tiêu này, các đồng minh của Iran cũng làm vậy, tạo ra áp lực lớn cho Washington và Tel Aviv.

Áp lực kinh tế lên Iran

Mỹ đang tiếp tục nỗ lực cô lập Iran khỏi mạng lưới kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã báo hiệu về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với “một ngân hàng lớn” vào tuần tới.

“Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó vào 14/9 vì muốn tưởng nhớ những công dân đã hy sinh trong sự kiện 11/9. Hãy chờ xem diễn biến vào ngày đó”, ông Bessent nói khi xuất hiện trên chương trình “Real America’s Voice”. Ông Bessent cho biết chính quyền đã áp đặt lệnh trừng phạt và đóng cửa các chi nhánh tại Dubai của ngân hàng lớn thứ hai Ai Cập, với cáo buộc ngân hàng này đã chuyển 1,8 tỷ USD cho Iran. Ông cũng cho biết ngân hàng “lớn thứ 30 của Thổ Nhĩ Kỳ” - đơn vị từng thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho phía Iran - cũng đã bị trừng phạt, dù ông không nêu đích danh ngân hàng này.

Tuần trước, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank) - một ngân hàng có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ - cùng các công ty con của ngân hàng này.

Trong cuộc phỏng vấn với NewsNation, ông Trump cũng được hỏi về việc làm thế nào Iran có thể tiếp tục cầm cự trước áp lực kinh tế hiện nay.

“Tôi không chắc liệu họ có thể cầm cự được hay không”, ông Trump nói. “Nhưng vấn đề sẽ được giải quyết sau cuộc bầu cử. Hoặc có thể sớm hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ xong xuôi ngay sau cuộc bầu cử”.