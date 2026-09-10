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Iran mở rộng vùng cấm tàu thuyền bên ngoài eo biển Hormuz

Thứ Năm, 06:29, 10/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (9/9) tuyên bố, một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần Vịnh Oman và xa hơn nữa, đồng thời cho biết sẽ công bố tọa độ chính xác sau.

Theo tuyên bố của IRGC, vùng cấm mới bắt đầu từ hướng Chabahar, bao phủ một phần Vịnh Oman và một phần khác của Biển Arab, dọc theo tuyến đường dẫn đến eo biển Hormuz.

Trước đó hôm 7/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đã công bố về việc thiết lập một vùng cấm trên một phần Vịnh Ba Tư, vùng cấm này bao gồm eo biển Hormuz.

iran mo rong vung cam tau thuyen ben ngoai eo bien hormuz hinh anh 1
Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran hôm qua tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz, sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran, trong đợt tấn công ăn miếng trả miếng lớn nhất nhằm vào tàu thuyền kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Trung Đông.

Các cuộc tấn công tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này đã khiến giá dầu tăng vọt, với giá dầu thô Brent quốc tế vượt mốc 100 USD một thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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