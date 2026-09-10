Ông Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Texas dự đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump cho rằng giá dầu sẽ bắt đầu giảm mạnh ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Ông Trump cũng dự báo cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, hiện đã bước sang tháng thứ bảy, sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn và sẽ không thể duy trì tình trạng hiện nay lâu hơn nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump đồng thời cáo buộc Iran muốn kéo dài xung đột nhằm tác động tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Tehran chưa đưa ra bằng chứng hay xác nhận đối với cáo buộc này.

Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Dầu Brent ngày 9/9 đóng cửa ở mức 101,21 USD/thùng, vượt mốc 100 USD lần đầu tiên kể từ tháng 7, do lo ngại về nguồn cung sau những đợt tấn công mới giữa Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cho rằng giá xăng tại Mỹ cuối cùng có thể giảm xuống dưới 2 USD/gallon. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc giảm giá có thể cần thêm thời gian sau cuộc bầu cử.

Một số chuyên gia năng lượng cho rằng chưa có cơ sở để bảo đảm giá dầu và xăng sẽ giảm theo thời điểm mà Tổng thống Trump dự báo, bởi diễn biến thị trường hiện phụ thuộc lớn vào tình hình xung đột và khả năng khôi phục nguồn cung từ Trung Đông.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ngày 9/9 cũng nâng dự báo giá dầu năm nay. Cơ quan này cho biết tồn kho dầu toàn cầu đã giảm khoảng 400 triệu thùng kể từ đầu năm và sản lượng dầu bị gián đoạn tại Trung Đông lên tới 6,7 triệu thùng/ngày trong tháng 8.