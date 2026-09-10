Giá dầu vượt 100 USD/thùng khi xung đột Mỹ-Iran leo thang trở lại

Giá dầu Brent, chuẩn dầu quốc tế, đã vượt 100 USD/thùng vào sáng 9/9 theo giờ Mỹ và có thời điểm tiến sát 101 USD/thùng. So với thời điểm trước khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát, giá dầu Brent hiện cao hơn khoảng 40% và đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm. Giá dầu thô của Mỹ (WTI) cũng vượt 95 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 6.

Đợt tăng mới diễn ra sau khi quân đội Mỹ ngày 8/9 thông báo phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu chiến Mỹ.

Giá dầu tăng cao khi xung đột Mỹ-Iran leo thang trở lại. Ảnh minh hoạ: Reuters

Iran sau đó tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu Mỹ và một căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordan. Cùng lúc, lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn tại Yemen, mở các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia khiến một số cơ sở năng lượng bị cháy.

Tác động đang ngày càng rõ hơn đối với người tiêu dùng Mỹ. Giá xăng trung bình tại Mỹ ngày 9/9 tăng lên khoảng 4,22 USD/gallon, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Giá nhiên liệu tăng đang trở thành một vấn đề kinh tế đáng chú ý đối với Nhà Trắng trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Donald Trump đầu tuần này dự báo giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi Mỹ giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran và cho rằng giá xăng có thể xuống mức khoảng 2 USD/gallon. Tuy nhiên, một số chuyên gia hàng hóa cảnh báo giá dầu Brent có thể tăng lên 120 USD, thậm chí 150 USD/thùng nếu xung đột kéo dài và hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.