Iran phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới

Tân Bộ trưởng Quốc phòng vừa được phê chuẩn của Iran là ông Mehrdad Akhlaghi, sinh năm 1958, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành quốc phòng Iran như người đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ Iran và Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bagheri (SBIG), tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi (Ảnh: IRNA)

Phát biểu trực tuyến tại Quốc hội Iran trước phiên bỏ phiếu sáng nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định tân Bộ trưởng Quốc phòng có tên trong danh sách ám sát của Mỹ, bày tỏ hy vọng ông Akhlaghi có thể tự bảo vệ bản thân và tiếp tục cống hiến để củng cố năng lực quốc phòng của đất nước.

Trước đó, như tin đã đưa, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh cùng nhiều quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong chiến dịch tập kích bất ngờ của quân đội Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran hôm 28/2 – ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát.