Trong cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax tối 15/10, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ muốn bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi theo ông, nếu có loại vũ khí này, Tehran sẽ sử dụng chúng.

“Các cơ sở hạt nhân của họ nằm sâu dưới hàng triệu tấn núi đá. Hiện chúng tôi đang xem xét Nuia Pickaxe. Có thể chúng tôi sẽ phải tới đó. Chúng tôi sẽ tấn công mục tiêu này và nhanh chóng phá hủy nó”, ông Trump nói.

Ông Trump cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân của Iran tại Núi Pickaxe. Ảnh Reuters

Núi Pickaxe được mô tả là một cơ sở kiên cố nằm sâu dưới lòng đất, gần một trong những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thêm chi tiết về phương án tấn công hay thời điểm Mỹ có thể triển khai hoạt động quân sự nhằm vào địa điểm này.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington không cần sử dụng bom hạt nhân để tấn công Iran.

“Tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không cần đến nó”, ông Trump nói, đồng thời nhắc lại rằng ông không cân nhắc việc triển khai bộ binh Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Ông Trump cũng không xác nhận liệu mình đã phê chuẩn việc sử dụng bom xuyên phá thông thường GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là “mẹ của các loại bom”, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran hay chưa. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh MOAB không phải là bom hạt nhân.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn kể từ sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc không kích nhằm vào Iran hồi tháng 2 vừa qua. Diễn biến tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự và an ninh hạt nhân tại Trung Đông.