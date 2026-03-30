Iran xác nhận Chỉ huy hải quân lực lượng IRGC đã thiệt mạng

Thứ Hai, 15:47, 30/03/2026
VOV.VN - Iran xác nhận ông Alireza Tangsiri - Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng.

Trong tuyên bố phát sóng trên truyền hình nhà nước ngày 30/3, lực lượng IRGC cho biết ông Tangsiri “đã về với thánh Allah do vết thương quá nặng”. Tuyên bố cũng ca ngợi vai trò của ông, đặc biệt trong việc giúp Iran duy trì khả năng kiểm soát chiến lược đối với eo biển Hormuz.

“Mỗi chiến binh đều là một Tangsiri và chúng ta sẽ thấy những bất ngờ mà họ mang lại trong những ngày tháng tới”, tuyên bố trên nhấn mạnh.

iran xac nhan chi huy hai quan luc luong irgc da thiet mang hinh anh 1
Ông Alireza Tangsiri - Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ảnh: AP

Trước đó, ngày 26/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết, ông Tangsiri đã bị hạ sát cùng với một số chỉ huy hải quân cấp cao khác trong một cuộc tấn công đêm 25/3. Bộ trưởng Katz cho rằng ông Tangsiri là người phải chịu trách nhiệm về chiến dịch tấn công, ngăn chặn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz; đồng thời cảnh báo rằng cuộc tấn công này là một “thông điệp rõ ràng” gửi đến các quan chức quân sự cấp cao của Iran rằng quân đội Israel sẽ truy lùng họ.

Ông Tangsiri được đánh giá là nhân vật trung tâm trong chiến lược hải quân của Iran. Hôm 24/3, ông Tangsiri đã đăng tải trên nền tảng X, nhấn mạnh rằng mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz đều phải phối hợp đầy đủ với cơ quan quản lý hàng hải của Iran. Ông cũng thường xuyên cập nhật về các hoạt động của lực lượng hải quân IRGC tại khu vực Vùng Vịnh.

Ông Alireza Tangsiri là một trong những nhân vật quân sự có ảnh hưởng lớn và theo đường lối cứng rắn tại Iran. Ông giữ chức Tư lệnh Hải quân IRGC từ năm 2018, sau khi được Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bổ nhiệm. Ông Alireza Tangsiri là cựu binh trong Chiến tranh Iran - Iraq, thăng tiến trong quân ngũ với danh tiếng gắn liền với các chiến thuật hải quân mang tính tấn công và lập trường cứng rắn đối với Mỹ cùng các đồng minh. Ông từng chỉ huy nhiều khu vực hải quân trọng yếu và đóng vai trò trong việc định hình học thuyết tác chiến hải quân bất đối xứng của Iran tại khu vực Vùng Vịnh.

Được biết đến với những phát ngôn mạnh mẽ, ông Alireza Tangsiri nhiều lần cảnh báo các lực lượng hải quân phương Tây và công khai đề cập khả năng đối đầu với tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Trong những tháng gần đây, ông tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng đóng cửa eo biển Hormuz, khẳng định quyền kiểm soát của Iran đối với các tuyến hàng hải chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của ông, Iran tập trung mở rộng năng lực hải quân, tăng cường phối hợp trong IRGC, cũng như củng cố hệ thống giám sát và tên lửa.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Ông Trump nêu đánh giá về giới lãnh đạo hiện tại của Iran
Ông Trump nêu đánh giá về giới lãnh đạo hiện tại của Iran

Ông Trump nêu đánh giá về giới lãnh đạo hiện tại của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tiếp xúc "trực tiếp và gián tiếp", đồng thời nhận định các lãnh đạo mới của Tehran tỏ ra "thiện chí" trong bối cảnh Mỹ tiếp tục điều thêm quân tới khu vực và Iran cảnh báo sẽ không chấp nhận bị áp đặt.

Iran dọa tấn công nơi ở của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực
Iran dọa tấn công nơi ở của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực

Iran dọa tấn công nơi ở của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực

VOV.VN - Theo AP, Iran cảnh báo sẽ bắt đầu nhắm vào nơi ở của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực, đánh dấu bước leo thang đáng kể khi xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ năm.

Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm
Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm

Tổng thống Trump tuyên bố Iran đồng ý với Mỹ về kế hoạch 15 điểm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang dần chấp nhận phần lớn nội dung trong kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, mở ra khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù vẫn còn nhiều yếu tố bất định.

