Iran tiếp tục tuyên bố không theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra hôm qua, trong cuộc gặp Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze tại Armenia, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Đa dạng Sinh học. Ông Pezeshkian mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc cho rằng Iran muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định đây là sự tuyên truyền ác ý và bịa đặt nhằm gây bất lợi cho Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại một phiên họp của Liên Hợp Quốc hôm 25/9. Nguồn: Reuters

Về cuộc chiến Mỹ - Iran, Tổng thống Iran nói rằng Tehran sẵn sàng đối thoại với Washington để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước cường quyền. Cũng trong tuyên bố, ông Pezeshkian cáo buộc việc Mỹ áp đặt trừng phạt chống Iran là hành động bất công, vô nhân đạo và cần bị lên án.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua đã bác bỏ cáo buộc của Saudi Arabia về sự dính líu của Tehran trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia thời gian qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nêu rõ Iran hoàn toàn không đóng bất kỳ vai trò nào trong các hoạt động của Houthi chống Saudi Arabia. Ngược lại, Tehran luôn sẵn sàng làm trung gian hòa giải giúp hai bên giải quyết xung đột, chấm dứt giao tranh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia hôm 15/10 cáo buộc Iran cung cấp vũ khí và hỗ trợ các tay súng Houthi thực hiện các hành vi phi pháp chống lại Riyadh.