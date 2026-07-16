Iran quyết không thay đổi lập trường giữa lúc Mỹ đẩy mạnh tấn công

Truyền thông nhà nước Iran tối 15/7 cho biết, ít nhất 7 binh sĩ và 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của quân đội Mỹ vào Iran trong 4 ngày đụng độ vừa qua. Ngoài ra, còn nhiều công trình dân sự, trong đó có một kho chứa lúa mì, bị ném bom và phá hủy. Báo giới Iran khẳng định quân đội Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế.

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Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng này đã tiến hành thêm một cuộc tập kích mới vào Iran, nhắm mục tiêu là năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ ba trong ngày, lực lượng Mỹ ra thông báo về hoạt động tập kích vào Iran. Cuộc tấn công liền trước đó được thực hiện vào đầu giờ chiều qua, giờ địa phương, đánh dấu lần đầu tiên trong đợt đụng độ hiện nay, quân đội Mỹ tấn công vào Iran trong thời gian ban ngày. Trong 3 ngày trước, lực lượng Mỹ chỉ tập kích Iran vào ban đêm, tương tự như trong nhiều lần đụng độ trước đó.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng Mỹ đang quyết tâm gia tăng áp lực quân sự lên Iran đúng như cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, hòng buộc Tehran phải chấp nhận tiến tới thỏa thuận, bao gồm đảm bảo tự do lưu thông của tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, bất chấp tổn thất và thiệt hại nặng nề, Iran tuyên bố không thay đổi lập trường. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không bao giờ khuất phục trước cường quyền. Theo đó, Iran không chấp nhận trở lại đàm phán, trong khi hành vi thù địch chống nước này vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Qaqer Qalibaf chỉ rõ Iran không thể tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ ngừng bắn với Mỹ, nếu văn kiện này không mang lại lợi ích cho Tehran. Ông Qalibaf nhấn mạnh cách tiếp cận của Iran dựa trên lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia và triển vọng dài hạn. Trong đó, an ninh quốc gia phụ thuộc vào sự sắp xếp của Iran tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 15/7 cũng tuyên bố eo Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại, chừng nào hành động gây hấn chống Iran còn tiếp diễn.

Căng thẳng hiện nay tại eo Hormuz được cho là nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran có hiệu lực hôm 8/4. Nếu biện pháp ngoại giao không sớm tạo được đột phá, nguy cơ xung đột toàn diện bùng phát trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian.