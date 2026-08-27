Tổng thống Iran: Các quốc gia Hồi giáo không nên trở thành bàn đạp tấn công Iran

Ngày 27/8, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thống nhất Hồi giáo Quốc tế lần thứ 40 diễn ra tại Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định: “Không một quốc gia Hồi giáo nào được phép để lãnh thổ của mình bị lợi dụng làm bàn đạp cho hành động gây hấn chống lại một quốc gia Hồi giáo khác, không một quốc gia Hồi giáo nào được phép tìm kiếm sự an toàn của chính mình thông qua sự bất an của các nước láng giềng”.

Ông Masoud Pezeshkian cho biết, 57 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), từ Đông Nam Á đến châu Phi, đều nằm ở trung tâm các tuyến đường biển và đường bộ quan trọng, với nguồn năng lượng dồi dào, dân số trẻ và thị trường rộng lớn.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran đã kêu gọi thúc đẩy thương mại nội khối giữa các quốc gia Hồi giáo, khi chỉ có 19% hàng xuất khẩu của các nước thành viên OIC được tiêu thụ trong nội bộ, trong khi phần còn lại được xuất sang các nước ngoài tổ chức này.

Đề cập đến cuộc xung đột với Mỹ, ông Masoud Pezeshkian cho biết, các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu trong khi các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ để giải quyết những khác biệt vẫn đang diễn ra.

Ông Masoud Pezeshkian cũng nhắc lại, khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ được nối lại, thì các cuộc tấn công lại bắt đầu, khiến các chỉ huy, quan chức, nhà khoa học, sinh viên, học sinh và thường dân Iran thiệt mạng, cũng như gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran.

Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, Iran không phải là bên khơi mào cuộc chiến trong khu vực nhưng sẽ kiên quyết chống lại những kẻ xâm lược.