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Iran sẽ không chuyển Urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ

Thứ Tư, 23:21, 11/11/2026
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VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ và đồng minh, giới chức Iran tiếp tục khẳng định sẽ không chuyển số nguyên liệu hạt nhân đã làm giàu của nước này ra khỏi lãnh thổ.

Tuyên bố trên truyền hình Al Mayadeen của Lebanon, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei khẳng định Iran sẽ không chuyển dù chỉ một lượng nhỏ trong số nguyên liệu hạt nhân đã làm giàu của nước này, ra khỏi lãnh thổ. Ông Rezaei đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ chống Iran, cũng sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc, trong đó toàn bộ các căn cứ của Washington ở trong và ngoài khu vực, sẽ bị nhắm mục tiêu.    

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Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, ngày 7/3/2026. Ảnh: Vantor/Reuters

Theo nhiều báo cáo quốc tế, Iran đã tinh chế được khoảng 440kg Urani làm giàu ở cấp độ 60%, gần đạt ngưỡng có thể chế tạo bom hạt nhân là 90%. Hoạt động tinh chế cấp độ cao cảu Iran chỉ được triển khai sau khi Tổng thống Donald Trump năm 2018 đơn phương rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận hạt nhân lịch sử với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). JCPOA được ký giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015, sau nhiều năm dài đàm phán.    

Trong các cuộc thương lượng Mỹ-Iran thời gian qua, Washington yêu cầu Tehran phải giao nộp toàn bộ số Urani đã làm giàu, kèm theo một số điều kiện khác như hạn chế hoạt động làm giàu Urani, giảm quy mô chương trình hạt nhân… Iran kịch liệt phản đối yêu cầu này, nhấn mạnh rằng Urani đã làm giàu là tài sản quốc gia, không thể chuyển giao cho bất kỳ bên nào. Bất đồng xung quanh việc xử lý Urani cùng một số nội dung nhạy cảm khác, khiến cho đàm phán Mỹ và Iran thường xuyên lâm vào bế tắc và nhiều lần đổ vỡ.

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IAEA muốn tiếp cận lượng Urani đã làm giàu của Iran

VOV.VN - Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 27/10 hối thúc Iran cung cấp thông tin, đồng thời cho phép tiếp cận số Urani đã làm giàu và từng được công bố trước đây của Tehran. Yêu cầu đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực và quốc tế.

Bá Thi/VOV-Cairo
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