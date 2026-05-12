Pakistan bác bỏ thông tin “gây hiểu nhầm” của truyền thông Mỹ về máy bay Iran

Trong tuyên bố chính thức, Pakistan cho biết cả máy bay của Iran và Mỹ hạ cánh xuống nước này trong thời gian qua nhằm phục vụ việc đi lại của các nhà ngoại giao, nhân viên an ninh và các nhóm kỹ thuật tham gia các cuộc thảo luận nhằm giảm căng thẳng khu vực. Một số máy bay và lực lượng hỗ trợ vẫn tạm thời ở lại Pakistan để chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh những cáo buộc cho rằng nước này cho phép máy bay Iran đồn trú để tránh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là hoàn toàn thiếu căn cứ và có thể làm ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy.

Pakistan đồng thời tái khẳng định lập trường trung lập, tiếp tục duy trì liên lạc với tất cả các bên và cam kết thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và hợp tác hòa bình nhằm góp phần ổn định tình hình tại Trung Đông.

Trước đó, đài CBS News của Mỹ đưa tin Pakistan đang đóng vai trò là kênh liên lạc giữa Tehran và Washington, đồng thời âm thầm cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng một số cơ sở tại nước này nhằm tránh nguy cơ bị tấn công từ Mỹ và Israel.

Giới quan sát cho rằng phản ứng nhanh chóng của Pakistan cho thấy nước này muốn ngăn chặn mọi suy diễn có thể ảnh hưởng đến vai trò trung gian hòa giải mà Islamabad đang nỗ lực đảm nhiệm trong cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran.

Động thái bác bỏ thông tin của truyền thông Mỹ cũng nhằm khẳng định lập trường trung lập của Pakistan, đồng thời bảo vệ uy tín ngoại giao và duy trì lòng tin của các bên đối với các nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng trong khu vực.