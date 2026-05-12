Pakistan bác bỏ thông tin “gây hiểu nhầm” của truyền thông Mỹ về máy bay Iran

Thứ Ba, 16:08, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (12/5) đã bác bỏ thông tin của một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng nước này cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng căn cứ không quân Nur Khan. Phía Pakistan khẳng định các thông tin này mang tính suy đoán, gây hiểu nhầm và không phản ánh đúng bản chất vấn đề.

Trong tuyên bố chính thức, Pakistan cho biết cả máy bay của Iran và Mỹ hạ cánh xuống nước này trong thời gian qua nhằm phục vụ việc đi lại của các nhà ngoại giao, nhân viên an ninh và các nhóm kỹ thuật tham gia các cuộc thảo luận nhằm giảm căng thẳng khu vực. Một số máy bay và lực lượng hỗ trợ vẫn tạm thời ở lại Pakistan để chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo.

pakistan bac bo thong tin gay hieu nham cua truyen thong my ve may bay iran hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh những cáo buộc cho rằng nước này cho phép máy bay Iran đồn trú để tránh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là hoàn toàn thiếu căn cứ và có thể làm ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy.

Pakistan đồng thời tái khẳng định lập trường trung lập, tiếp tục duy trì liên lạc với tất cả các bên và cam kết thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và hợp tác hòa bình nhằm góp phần ổn định tình hình tại Trung Đông.

Trước đó, đài CBS News của Mỹ đưa tin Pakistan đang đóng vai trò là kênh liên lạc giữa Tehran và Washington, đồng thời âm thầm cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng một số cơ sở tại nước này nhằm tránh nguy cơ bị tấn công từ Mỹ và Israel.

Giới quan sát cho rằng phản ứng nhanh chóng của Pakistan cho thấy nước này muốn ngăn chặn mọi suy diễn có thể ảnh hưởng đến vai trò trung gian hòa giải mà Islamabad đang nỗ lực đảm nhiệm trong cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran.

Động thái bác bỏ thông tin của truyền thông Mỹ cũng nhằm khẳng định lập trường trung lập của Pakistan, đồng thời bảo vệ uy tín ngoại giao và duy trì lòng tin của các bên đối với các nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng trong khu vực.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Pakistan bác bỏ thông tin gây hiểu nhầm truyền thông Mỹ máy bay Iran cuộc chiến Iran
Tin liên quan

Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình
VOV.VN - Theo một nguồn tin Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian và nắm rõ tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến việc ký kết bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Mỹ phối hợp với Pakistan bàn giao thủy thủ đoàn của tàu Iran bị bắt giữ
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 xác nhận 22 thành viên thủy thủ đoàn người Iran trên tàu container bị phía Mỹ bắt giữ trước đó đã được sơ tán sang Pakistan và sẽ được bàn giao cho phía Iran.

Pakistan mở 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran
VOV.VN -Truyền thông Iran hôm 3/5 khẳng định quốc gia láng giềng Pakistan đã mở tới 6 tuyến vận tải trên bộ với Iran, giúp giải tỏa đáng kể áp lực lưu thông hàng hóa giữa Tehran và thế giới bên ngoài, trong bối cảnh hải quân Mỹ đang khóa chặt tuyến vận tải biển phía Nam quốc gia Hồi giáo. 

