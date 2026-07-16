Tìm cách xóa sổ Vệ binh Iran, ông Trump tuyên bố không quan tâm lời đe dọa ám sát

Lần đầu tiên sau thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông không lo ngại về các mối đe dọa từ Iran. Ông cũng gợi ý rằng ông có thể loại bỏ Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran theo cách tương tự như ông đã đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump khẳng định rằng Mỹ đang tái thiết quân đội trong khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran mất 90% năng lực về vũ khí - Fox News đưa tin.

Ông Trump đưa ra nhận xét này khi trả lời phỏng vấn của Fox Business trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Quốc phòng và đổi mới thường niên tại Carlisle, Pennsylvania, nơi ông cũng nhấn mạnh những thành tựu trong quốc phòng và kinh tế của Mỹ và công bố 10 tỷ USD đầu tư tư nhân cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Tổng thống Trump nói với phóng viên của Fox Business: “Họ đã cạn kiệt. Vũ khí của họ đã giảm 91%. Khả năng máy bay không người lái giảm mạnh. Họ vẫn còn, nhưng không nhiều. Khả năng sản xuất của họ cũng giảm. Số lượng bệ phóng tên lửa và tên lửa đẩy của họ giảm mạnh. Số lượng tên lửa của họ cũng giảm mạnh”.

Ông Trump nói rằng Mỹ đang “tăng cường” quân đội bằng Đạo luật Sản xuất quốc phòng và các công ty đang lấp đầy nguồn cung và bổ sung lực lượng Mỹ.

“Chúng ta đang tăng cường dự trữ rất nhanh chóng. Các công ty lớn mà chúng ta có, hiện đang xây dựng nhà máy, chứ không chỉ đơn thuần là tận dụng một nhà máy cũ đã dùng từ lâu rồi bắt công nhân làm tăng ca”, ông nói. “Chúng ta có bốn hoặc năm, sáu nhà máy của mỗi công ty lớn đang được xây dựng, các nhà máy mới toanh ở các khu vực khác nhau để sản xuất, thí dụ, tên lửa Patriot hoặc tên lửa Tomahawk”.

Mỹ không kích Iran ngày thứ 5, hệ thống phòng không Tehran khai hỏa VOV.VN - Quân đội Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu của Iran ngày thứ 5 liên tiếp. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, đây là đợt tập kích mới nhất nhằm mục đích mà Mỹ gọi là bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.