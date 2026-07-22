Mỹ không kích Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 11 liên tiếp

Truyền thông Iran cho biết một loạt vụ nổ lớn được ghi nhận đầu giờ sáng nay tại nhiều khu vực khác nhau ở hai tỉnh Hormozgan và Bushehr, phía Nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.

Đối đầu Mỹ - Iran. Đồ họa: ChatGPT.

Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào các mục tiêu tại Iran. Tương tự như nhiều thông báo trước đó, CENTCOM khẳng định các cuộc oanh tạc nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đây là đêm thứ 11 liên tiếp, quân đội Mỹ tập kích vào Iran, đánh dấu bước leo thang chưa từng có giữa hai bên kể từ khi đạt được ngừng bắn lần đầu hôm 8/4.

Hiện tại, Iran vẫn chưa công bố biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là chắc chắn sẽ tấn công trả đũa. Trước đó, trong 10 ngày giao chiến vừa qua, IRGC đều đã đáp trả gần như tức thì các cuộc không kích của quân đội Mỹ, bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Mới nhất, trong ngày hôm qua, IRGC đã ít nhất 3 lần phóng tên lửa và UAV vào các mục tiêu Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordan. IRGC khẳng định đã loại khỏi vòng chiến đấu thêm nhiều binh sĩ và khí tài hiện đại của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.