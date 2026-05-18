  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran tấn công nhóm thân Mỹ - Israel, Pakistan đưa 8.000 quân tới Saudi Arabia

Thứ Hai, 21:50, 18/05/2026
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tấn công các nhóm có liên hệ với Mỹ và Israel tại khu vực giáp biên giới Iraq. Diễn biến xảy ra giữa lúc xuất hiện thông tin Israel duy trì nhiều căn cứ quân sự bí mật ở Iraq để phục vụ các chiến dịch chống Iran.

Trong thông báo do hãng thông tấn ISNA trích dẫn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các nhóm vũ trang có liên hệ với Mỹ và Israel tại thành phố Baneh thuộc tỉnh Kurdistan ở miền Tây Iran, giáp biên giới Iraq. IRGC khẳng định các nhóm trên đến từ miền Bắc Iraq, đã buôn lậu một lượng lớn vũ khí và đạn dược của Mỹ vào Iran. Tuy nhiên, thời gian tiến hành cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công, không được đề cập.  

Cũng liên quan cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống Iran, tờ Thời báo New York (The New York Times) của Mỹ hôm nay đưa tin Israel đã xây dựng 2 cơ sở quân sự bí mật tại khu vực sa mạc phía Tây Iraq để hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran. Nguồn tin dẫn lời các quan chức an ninh và chính quyền địa phương Iraq khẳng định các cơ sở được sử dụng để hỗ trợ hoạt động không quân, tiếp dầu và trợ giúp y tế. Đáng chú ý, các căn cứ bí mật này đã được Israel sử dụng cả trong cuộc chiến 12 ngày vào Iran tháng 6/2025, cũng như trong cuộc xung đột khởi phát cuối tháng 2 vừa qua.

Trước đó, hồi đầu tháng này, tờ The Wall Street Journal cũng đưa tin Israel đã lập căn cứ quân sự bí mật bên trong lãnh thổ Iraq để phục vụ cuộc chiến chống Iran. Tuy nhiên, cả chính phủ Israel, lực lượng Mỹ cũng như chính quyền Iraq, đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, truyền thông khu vực hôm nay cho biết Pakistan đã triển khai tới Saudi Arabia khoảng 8.000 binh sỹ cùng một phi đội tiêm kích và một hệ thống phòng không tiên tiến. Việc triển khai được thực hiện theo Hiệp ước phòng thủ chung ký tháng 9/2025 giữa hai nước. Đây được coi là lần đầu tiên Pakistan triển khai binh sỹ và khí tài hạng nặng đến khu vực vùng Vịnh. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đã phát động hàng trăm cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia, sau xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, thông tin về việc triển khai binh lực này chưa được cả hai bên xác nhận. 

Về vấn đề eo biển Hormuz, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm nay thông báo nước này đã thành lập một cơ quan đặc trách quản lý eo Hormuz với tên gọi “Cơ quan Quản lý eo vịnh Ba Tư”. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran kêu gọi các bên hợp tác tích cực với đơn vị mới thành lập và nghiêm túc tuân thủ các quy định liên quan.  

Iran áp đặt phong tỏa eo Hormuz từ cuối tháng 2/2026, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này. Động thái của Tehran khiến hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới gần như tê liệt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và gây áp lực lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế.

Bá Thi/VOV-Cairo
Phía sau cảnh báo của Iran nhằm vào tuyến cáp ngầm ở Hormuz
VOV.VN - Sau những căng thẳng liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang chuyển sự chú ý sang hệ thống cáp ngầm dưới đáy biển.

Quan hệ Israel - UAE rạn nứt đúng lúc Mỹ cần đồng minh xử lý vấn đề Iran?

VOV.VN - Nhà phân tích Natan Sachs của Viện Nghiên cứu Trung Đông cho rằng, tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu về chuyến thăm bí mật tới UAE "dường như là một tính toán ngoại giao không phù hợp vì nó làm UAE cảm thấy bị mất mặt".

ĐT Iran công bố quyết định quan trọng trước thềm World Cup 2026

VOV.VN - HLV trưởng ĐT Iran - Amir Ghalenoei công bố quyết định quan trọng trước thềm khởi tranh vòng chung kết World Cup 2026.

Iran nhắm vào hệ thống cáp ngầm dưới eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa

VOV.VN - Sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Iran hiện được cho là đang hướng sự chú ý sang một mục tiêu chiến lược khác nằm dưới tuyến hàng hải quan trọng này: hệ thống cáp ngầm phục vụ internet và giao dịch tài chính toàn cầu.

