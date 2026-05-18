ĐT Iran công bố quyết định quan trọng trước thềm World Cup 2026

Thứ Hai, 09:30, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV trưởng ĐT Iran - Amir Ghalenoei công bố quyết định quan trọng trước thềm khởi tranh vòng chung kết World Cup 2026.

HLV trưởng ĐT Iran - Amir Ghalenoei đã công bố danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ của ĐT Iran chuẩn bị cho World Cup 2026. Đáng chú ý, tiền đạo chủ lực Sardar Azmoun không có tên, trong khi ngôi sao Mehdi Taremi vẫn góp mặt.

Dt iran cong bo quyet dinh quan trong truoc them world cup 2026 hinh anh 1
Mehdi Taremi góp mặt trong danh sách sơ bộ của ĐT Iran tham dự World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Đây là bước chuẩn bị quan trọng khi Iran hướng tới lần thứ 4 liên tiếp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Danh sách 30 cầu thủ sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn và đá giao hữu với Gambia vào ngày 29/5 trước khi di chuyển tới đại bản doanh tại Arizona (Mỹ).

Danh sách sơ bộ của ĐT Iran quy tụ nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở cả ba tuyến, từ thủ môn Alireza Beiranvand đến các trụ cột như Ehsan Hajsafi hay Alireza Jahanbakhsh. Ở hàng công, Mehdi Taremi tiếp tục là niềm hy vọng lớn khi nằm trong nhóm cầu thủ có trên 50 lần khoác áo đội tuyển.

Việc loại chân sút đứng thứ 3 trong lịch sử đội tuyển là Azmoun cùng một số cái tên đáng chú ý khác như Allahyar Sayyadmanesh hay Mohammad Javad Hosseinnejad gây nhiều bất ngờ. HLV Ghalenoei cũng thừa nhận việc lựa chọn danh sách sơ bộ là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Theo kế hoạch, danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ sẽ được chốt vào ngày 2/6 theo quy định của FIFA. Tại vòng bảng World Cup 2026, ĐT Iran nằm bảng G và lần lượt chạm trán New Zealand (16/6), Bỉ (22/6), Ai Cập (27/6).

Danh sách sơ bộ ĐT Iran tham dự VCK World Cup 2026

Thủ môn

Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Mohammad Khalifeh, Payam Niazmand

Hậu vệ

Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Tiền vệ

Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Tiền đạo

Ali Alipour, Dennis Dargahi, Hadi Habibinejad, Amirhossein Hosseinzadeh, Amirhossein Mahmoudi, Kasra Taheri, Mehdi Taremi

Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

