Toàn cảnh quốc tế trưa 31/3: Mỹ ép Iran mở cửa Hormuz, đe dọa chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, giới chức quân sự Mỹ đang xem xét phương án triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực gần Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng đã triển khai thêm 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress tới căn cứ không quân RAF Fairford.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà chưa cần giải quyết ngay bài toán mở lại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 cho biết Washington hiện chưa thể xác định rõ cách thức các quyết định đang được đưa ra ở Iran, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc kêu gọi các nước Arab đóng góp chi phí cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran tương tự như Chiến tranh Vùng Vịnh những năm 1990-1991.
