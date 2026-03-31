Toàn cảnh quốc tế trưa 31/3: Mỹ ép Iran mở cửa Hormuz, đe dọa chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Ngày 30/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ sẽ phá huỷ hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức và một thỏa thuận hòa bình không được đạt được "trong thời gian ngắn".