Iran tăng cường tập kích Israel

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào khoảng 10h tối 17/3 với 1 quả tên lửa duy nhất được phóng đi, hướng về khu vực phía Nam Israel. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công hầu hết số tên lửa của Iran.

Như vậy, so với nhiều ngày trước đó, ngày 17/3 ghi nhận số cuộc tập kích tên lửa lớn nhất của Iran nhằm vào Israel. Tuy nhiên, chưa có báo cáo đầy đủ về thương vong và thiệt hại tổng thể do các cuộc tấn công mới nhất của Iran gây ra.

Cùng ngày, Iran cũng bị cáo buộc đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ và đã bình thường hóa quan hệ với Israel. Thông báo trưa qua của Bộ Quốc phòng UAE cho biết, chỉ trong nửa ngày 17/3, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo và 45 máy bay không người lái của Iran. Tính từ đầu xung đột ngày 28/2, số vũ khí Iran bị đánh chặn tại UAE lên tới 314 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.672 UAV.

Tuy nhiên, diễn biến leo thang đáng chú ý hơn trong ngày 17/3 đến từ Iraq. Tối qua, nguồn tin an ninh Iraq xác nhận trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, tiếp tục bị tập kích bởi tên lửa và UAV. Theo nguồn tin, một số rocket và ít nhất một máy bay không người lái mang thuốc nổ, đã tham gia đòn tấn công. Còi báo động phòng không đã được kích hoạt và một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra gần khuôn viên Đại sứ quán. Ngoài ra, ít nhất 3 máy bay không người lái mang thuốc nổ cũng đã tập kích cơ sở ngoại giao Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad, làm kích hoạt hệ thống phòng không C-RAM. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra.

Trước đó, giới chức Iraq thông báo Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã bị tập kích bởi nhiều tên lửa và UAV hồi sáng sớm qua.

Về tình hình tại Iran, truyền thông nước này tối qua xác nhận Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani và Chỉ huy lực lượng bán vũ trang Basij, ông Gholamreza Soleimani, đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran đêm 16/3. Sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2, ông Ali Larijani được xem là người nắm quyền tác chiến cao nhất tại Iran.

Cũng trong tối qua, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết một quả đạn đã đánh trúng một địa điểm nằm gần nhà máy hạt nhân Bushehr. Thời điểm xảy ra cuộc tấn công là khoảng 7h tối, giờ địa phương. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới đang bị Iran phong tỏa, Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Qalibaf hôm qua khẳng định hoạt động hàng hải qua khu vực này sẽ không bao giờ có thể trở lại như thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra. Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích vào Iran sáng 28/2, Tehran đã tăng cường kiểm soát eo Hormuz, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các tàu di chuyển gần khu vực này. Căng thẳng leo thang khiến tuyến vận tải dầu qua eo Hormuz gần như tê liệt, hàng nghìn con tàu với khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư trong gần 3 tuần qua.

Về một số phản ứng đáng chú ý của các quốc gia khu vực với cuộc xung đột, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo nếu chiến tranh Trung Đông lan rộng, hậu quả mang lại có thể là một cuộc khủng hoảng người tỵ nạn kéo dài vĩnh viễn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh một số đánh giá quốc tế cho biết các cuộc tập kích của Mỹ và Israel vào Iran, đã khiến khoảng 3,2 triệu người phải đi lánh nạn. Còn tại Lebanon, số người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán do chiến dịch không kích của Israel, đã lên tới hơn 1 triệu người.

Trước đó, Chương trình Lương thực của Liên Hợp Quốc sáng qua cũng cảnh báo nếu cuộc chiến hiện nay kéo dài tới tháng 6/2026, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.

