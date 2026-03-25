Iran tăng gấp đôi tập kích tên lửa; Saudi Arabia hối thúc Mỹ tiếp tục chiến tranh

Truyền thông Israel cho biết, đến đêm 24/3, Iran đã tiến hành 12 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, nhiều hơn gấp đôi số cuộc tập kích trong ngày 23/3. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa mang đạn chùm và loại mang một đầu đạn cỡ lớn duy nhất.

Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công nhiều quả đạn. Tuy nhiên, một số tên lửa đã lọt qua lưới phòng không, gây thiệt hại tại một số khu vực thuộc cả phía Bắc, miền Trung và phía Nam Israel. Trong đó, quả tên lửa mang đạn chùm lao xuống thành phố Bnei Brak và các thị trấn phụ cận ở miền Trung Israel hồi đêm qua, khiến ít nhất 9 người bị thương, nhiều công trình bị hư hại.

Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. (Ảnh: AP)

Về phần mình, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các đợt tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ tại khu vực. Trong đó, đợt tập kích thứ 79 tiến hành hồi tối qua, đánh phá cùng lúc thành phố Eilat của Israel bên bờ Biển Đỏ và 3 căn cứ Mỹ tại 2 nước Kuwait và Bahrain. Vũ khí sử dụng trong đợt tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, cùng các máy bay không người lái cảm tử.

Về các cuộc tấn công của Israel vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 24/3, không quân nước này đã tập kích nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu của Iran tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có cơ sở sản xuất thuốc nổ chủ chốt của Iran ở khu vực Isfahan, miền Trung nước này. Trong cả ngày 24/3, máy bay chiến đấu Israel đã thả tổng cộng hơn 120 quả bom xuống hàng chục mục tiêu tại Iran, trong đó các trận địa phóng tên lửa, cơ sở sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEO) cho biết không quân Mỹ và Israel hồi tối qua đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở phía Nam nước này. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tập kích chưa được công bố.

Liên quan tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, hãng tin CNN của Mỹ hôm qua dẫn lời một quan chức Iran giấu tên xác nhận Washington và Tehran đã có “tiếp xúc” với nhau. Đây được coi là lần đầu tiên phía Iran thừa nhận có liên lạc với Mỹ để giải quyết xung đột. Trước đó, giới chức Iran liên tiếp bác bỏ việc nước này đã liên lạc hay đối thoại với Mỹ về cuộc chiến hiện nay.

Tuy nhiên, quan chức giấu tên Iran khẳng định lần tiếp xúc kể trên không phải là một cuộc đàm phán đúng nghĩa giữa hai bên. Các thông tin liên quan khác về cuộc tiếp xúc như thời gian, địa điểm, thành phần tham gia và kết quả, cũng không được đề cập.

Về một số diễn biến đáng chú ý liên quan, tờ The New York Times của Mỹ hôm qua dẫn lời một số quan chức nước này tiết lộ rằng: Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, đã hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cuộc chiến đang tiến hành chống Iran. Nguồn tin khẳng định, trong nhiều lần điện đàm với Tổng thống Trump hồi tuần trước, Thái tử bin Salman đề nghị Mỹ duy trì tấn công vào Iran, cho đến khi chính quyền Tehran sụp đổ. Hoàng thái tử Saudi Arabia lập luận rằng chừng nào chế độ Cộng hòa Hồi giáo còn tồn tại, chừng đó Iran còn là mối đe dọa lâu dài với khu vực.

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran hôm 28/2, Tehran đã tấn công hàng loạt quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ, trong đó có Saudi Arabia. Riyadh đã lên án và phản đối gay gắt các cuộc tập kích của Tehran, thậm chí cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Saudi Arabia là có giới hạn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, quốc gia Vùng Vịnh vẫn tuyên bố ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay.