Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Cuộc tấn công được tiến hành ngay sau truyền thông nhà nước Iran xác nhận Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, đây là đợt tấn công thứ 60 trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 4”. Vũ khí sử dụng trong đợt tấn công là các tên lửa đạn đạo Emad và Qadr. Mục tiêu tập kích là các căn cứ mà Mỹ đã sử dụng để tấn công Iran, gồm: Al Udeid ở Qatar; Al Azraq ở Jordan; Al Dhufra ở Abu Dhabi, UAE; Ali Al Salem ở Kuwait và Al Kharg ở Saudi Arabia.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Đòn tập kích cũng nhắm vào các trung tâm hậu cần và chiến lược của không quân Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Tuy nhiên, số lượng cụ thể số tên lửa được sử dụng trong đợt tấn công, không được đề cập.

Thông báo về đợt tập kích mới vào các căn cứ Mỹ và các mục tiêu chiến lược tại Israel, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố ngay sau khi truyền thông Iran xác nhận Thư kí Hội đồng An ninh Tối cao Iran, ông Ali Larijani và Chỉ huy lực lượng bán vũ trang Basij, ông Gholamreza Soleimani, đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran đêm 16/3. Sau Đại giáo chủ Ali Khamenei, ông Ali Larijani là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng trong các đòn không kích của Mỹ và Israel.

Về phía Israel, truyền thông nước này đêm qua cho biết, tính đến 23h ngày 17/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 10 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Cuộc tập kích mới nhất diễn ra vào khoảng 10h tối 17/3 với 1 quả tên lửa duy nhất được phóng đi, hướng về khu vực phía Nam Israel. So với nhiều ngày trước đó, hôm qua là ngày Iran tiến hành nhiều đợt tập kích tên lửa nhất về phía Israel. Tuy nhiên, số liệu đầy đủ về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được công bố.