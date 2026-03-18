中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tập kích cùng lúc 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Thứ Tư, 06:13, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đêm qua (17/3) thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào 5 căn cứ Mỹ tại Trung Đông, cùng các mục tiêu chiến lược của Israel.

Cuộc tấn công được tiến hành ngay sau truyền thông nhà nước Iran xác nhận Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, đây là đợt tấn công thứ 60 trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 4”. Vũ khí sử dụng trong đợt tấn công là các tên lửa đạn đạo Emad và Qadr. Mục tiêu tập kích là các căn cứ mà Mỹ đã sử dụng để tấn công Iran, gồm: Al Udeid ở Qatar; Al Azraq ở Jordan; Al Dhufra ở Abu Dhabi, UAE; Ali Al Salem ở Kuwait và Al Kharg ở Saudi Arabia.

iran tap kich cung luc 5 can cu my tai trung Dong hinh anh 1
Ảnh minh họa: Getty Images.

Đòn tập kích cũng nhắm vào các trung tâm hậu cần và chiến lược của không quân Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Tuy nhiên, số lượng cụ thể số tên lửa được sử dụng trong đợt tấn công, không được đề cập.

Thông báo về đợt tập kích mới vào các căn cứ Mỹ và các mục tiêu chiến lược tại Israel, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố ngay sau khi truyền thông Iran xác nhận Thư kí Hội đồng An ninh Tối cao Iran, ông Ali Larijani và Chỉ huy lực lượng bán vũ trang Basij, ông Gholamreza Soleimani, đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran đêm 16/3. Sau Đại giáo chủ Ali Khamenei, ông Ali Larijani là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng trong các đòn không kích của Mỹ và Israel.   

Về phía Israel, truyền thông nước này đêm qua cho biết, tính đến 23h ngày 17/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 10 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Cuộc tập kích mới nhất diễn ra vào khoảng 10h tối 17/3 với 1 quả tên lửa duy nhất được phóng đi, hướng về khu vực phía Nam Israel. So với nhiều ngày trước đó, hôm qua là ngày Iran tiến hành nhiều đợt tập kích tên lửa nhất về phía Israel. Tuy nhiên, số liệu đầy đủ về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được công bố.

2026-03-09t094534z_1718259721_rc2x0ka10dvs_rtrmadp_3_iran-crisis-lebanon.jpg

Iran tăng cường tập kích Israel

VOV.VN - Truyền thông Israel cho biết, tính đến 23h ngày 17/3, Iran đã tiến hành tổng cộng 10 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran tập kích căn cứ Mỹ tại Trung Đông Iran tập kích căn cứ Mỹ Iran Mỹ xung đột trung đông xung đột mỹ iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel tuyên bố sẽ truy tìm và "vô hiệu hóa" tân Lãnh tụ tối cao Iran
VOV.VN - Israel tuyên bố truy tìm và "vô hiệu hóa" Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đồng thời mở rộng tấn công lực lượng Basij.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran
VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát
VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ