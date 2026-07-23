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Mỹ tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp

Thứ Năm, 06:25, 23/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa thông báo phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8/4.

Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy hồi sáng sớm nay tại các khu vực ven biển thuộc hai tỉnh Hormozgan và Bushehr, phía Nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.

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Mỹ tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp. Ảnh: Reuters

Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tuyên bố tấn công Iran. Chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz.

Iran chưa công bố biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, trong 11 ngày vừa qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa với các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Bá Thi/VOV-Cairo
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