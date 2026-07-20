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Iran tuyên bố đang trong tình trạng “chiến tranh tổng lực” với Mỹ

Thứ Hai, 20:47, 20/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Iran hôm nay khẳng định nước này đang trong tình trạng chiến tranh tổng lực với Mỹ

Tuyên bố Iran đang trong cuộc chiến tổng lực với Mỹ, được Tổng thống Masoud Pezeshkian đưa ra hôm nay, khi lần đối đầu quân sự mới nhất giữa Mỹ và Iran đã bước sang ngày thứ 9. Trong hơn 1 tuần qua, quân đội Mỹ liên tiếp không kích vào Iran, đánh phá hàng trăm mục tiêu khác nhau ở cả vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, khu vực ven biển phía Nam và nằm sâu trong đất liền Iran.

Đặc biệt, những ngày gần đây, không quân Mỹ đã mở rộng mục tiêu tấn công tại Iran, ngày càng nhắm nhiều hơn vào các công trình dân sự như sân bay, cầu, đường sắt, trạm điện và thậm chí cả nhà máy khử mặn.

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Khu vực gần một cơ sở dầu khí tại tỉnh Ahmadi, thuộc Đông Nam Kuwait, bị tấn công vào ngày 18/7. Ảnh: Reuters 

Tổng thống Pezeshkian cho rằng, Iran phải nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và chấp nhận những hệ lụy không thể tránh khỏi của cuộc chiến. Theo đó, điều quan trọng nhất với Iran trong giai đoạn hiện nay là tập trung duy trì hoạt động kinh tế và đảm bảo sinh kế của người dân.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ - Iran đạt được lệnh ngừng bắn ngày 8/4, Tổng thống Iran xác nhận nước này trở lại tình trạng chiến tranh tổng lực với Mỹ. Phát ngôn không chỉ phản ánh thực tế đầy thách thức mà Iran phải đối mặt vì xung đột kéo dài, mà còn cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của lần đối đầu quân sự kéo dài liên tiếp 9 ngày qua giữa Mỹ và Iran. Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu biện pháp ngoại giao không lập tức được triển khai, nguy cơ xung đột giữa hai bên leo thang đến mức không thể vãn hồi, là hoàn toàn có thể xảy ra.

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Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giảm leo thang, hạ nhiệt xung đột. Tehran đồng thời khẳng định các biện pháp ngoại giao và quân sự hoàn toàn có thể được tiến hành song song, miễn sao đảm bảo được lợi ích quốc gia.

PV/VOV-Cairo
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