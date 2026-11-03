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Iran thúc đẩy thỏa thuận an ninh khu vực, không có quân đội nước ngoài

Thứ Ba, 22:32, 03/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm nay tuyên bố nước này đang thảo luận với các quốc gia vùng Vịnh về việc thiết lập một thỏa thuận an ninh khu vực, trong đó không còn sự hiện diện của các lực lượng quân đội nước ngoài.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ mục tiêu của Iran là đạt được một giải pháp an ninh khu vực do chính các quốc gia trong khu vực thiết lập, hoàn toàn không có sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ông Araghchi khẳng định Tehran không có sự thù địch với bất kỳ quốc gia nào trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Hiện Iran tiếp tục đối thoại với Saudi Arabia, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của Qatar và Oman. Tuy nhiên, toàn bộ căn cứ quân sự cũng như các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông sẽ nằm trong mục tiêu trả đũa của Tehran nếu Washington khai chiến trở lại.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, trong khi tình hình thực địa diễn biến đáng lo ngại. Sáng sớm nay, truyền thông Mỹ đưa tin quân đội Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran, lần đầu tiên sau gần 2 tháng hai bên ngừng giao tranh.

Trước đó, trong tháng 10, khoảng 40 cuộc tấn công hoặc sự cố an ninh nghiêm trọng đã xảy ra với các tàu dầu và tàu thương mại tại eo biển Hormuz, mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

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Dầu thô quay đầu tăng giá sau thông tin Mỹ tấn công Iran

VOV.VN - Sau vài giờ giảm giá sâu nhất trong nhiều tuần, sáng nay, giá dầu thô thế giới đã quay đầu tăng trở lại. Cú đảo chiều xảy ra ngay sau khi truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này đã tấn công trở lại Iran, lần đầu tiên sau gần 2 tháng dừng giao tranh.

Bá Thi/VOV-Cairo
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