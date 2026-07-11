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Căng thẳng Mỹ - Iran: "Lặng sóng" tạm thời, nguy cơ nổ ra xung đột bất kỳ lúc nào

Thứ Bảy, 06:21, 11/07/2026
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VOV.VN - Sau hai ngày giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tình hình khu vực trong khoảng 48h qua đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn được nhận định ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

Theo các đánh giá chung của báo chí khu vực, trong 48h qua, toàn khu vực giao tranh giữa Mỹ và Iran không ghi nhận hoạt động quân sự mới đáng chú ý. Các bên cũng không công bố hay báo cáo về hành vi thù địch từ đối phương. Tuy nhiên, trên mặt trận truyền thông, các bên tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo sẵn sàng đối đầu trở lại nếu bị gây hấn, cho thấy nguy cơ bùng phát xung đột vẫn ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.

Tại Iran, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf chiều 10/7 tuyên bố, Tehran sẵn sàng “toàn lực phòng thủ”, nếu Washington phản bội bản ghi nhớ đã ký. Trước đó, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hồi sáng 10/7 cũng cảnh báo Iran có thể tấn công cả Israel, nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ.

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(Ảnh minh họa: Reuters)

Trong hai ngày ngày 8-9/7, với cáo buộc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, quân đội Mỹ đã phát động nhiều đợt không kích dữ dội vào quốc gia Hồi giáo. Giới chức Iran khẳng định chiến dịch không kích của Mỹ khiến ít nhất 17 người chết, hơn 80 người bị thương và phá hủy nhiều công trình dân sự.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ đặt tại 4 nước Trung Đông là Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordan. Tehran đồng thời đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới.

Căng thẳng bùng phát đẩy thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề, nhất là sau tuyên bố chiều 8/7 của Tổng thống Donald Trump rằng thỏa thuận đã hết hiệu lực. Để cứu vãn tình hình, loạt quốc gia khu vực như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ… đã triển khai nhiều hoạt động ngoại giao con thoi dày đặc.

Quan chức cấp cao các nước tiến hành nhiều cuộc điện đàm với nhau và với các bên liên quan. Mới nhất, chiều qua, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Tại điện đàm, người đứng đầu Chính phủ Pakistan hối thúc lãnh đạo Chính phủ Iran bảo vệ thỏa thuận hòa bình được mô tả là rất khó khăn vừa đạt được. Thủ tướng Sharif đồng thời khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục theo đuổi vai trò nhà trung gian chân thành và thiện chí, vì một nền hòa bình lâu dài tại khu vực.

Cùng ngày, một số nguồn tin khu vực cho biết một phái đoàn ngoại giao cấp cao của Qatar đã bay tới Tehran để thuyết phục giới chức Iran dừng hoạt động tập kích. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên xác nhận.

Về triển vọng đàm phán, truyền thông dẫn một số nguồn ngoại giao cho biết vòng đối thoại mới Mỹ-Iran có thể được nối lại trong tuần tới với địa điểm tổ chức là Thụy Sỹ. Trước đó, các bên dự định trở lại đàm phán trong ngày hôm nay (11/7), tại Pakistan.

Sau khi ký thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 17/6, Mỹ và Iran đã tổ chức vòng đối thoại cấp cao đầu tiên tại Burgenstock, Thụy Sỹ, hôm 21/6. Tại vòng thương thảo, hai bên nhất trí lộ trình đàm phán chính thức 60 ngày để tiến tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Tuy nhiên, hàng loạt sự vụ đã phát sinh, khiến lịch trình đối thoại nhiều lần bị trì hoãn và thay đổi. Cho đến sáng nay, các bên cũng chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về kế hoạch nối lại đàm phán trong tuần tới, như truyền thông loan báo.

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Mỹ và Iran dừng giao tranh, 5 tàu chở khí LNG vượt eo Hormuz

VOV.VN - Ngày 10/7, truyền thông khu vực và quốc tế cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran đang được thúc đẩy. Hai bên bước đầu chấp nhận ngừng giao tranh để tạo điều kiện cho đối thoại, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần được khôi phục.

Bá Thi/VOV-Cairo
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