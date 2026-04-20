Ông Trump bác bỏ chỉ trích bị Israel “lôi kéo” vào cuộc chiến với Iran

Thứ Hai, 22:37, 20/04/2026
VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định Israel không phải là bên thúc đẩy ông tham gia cuộc chiến với Iran, đồng thời nhấn mạnh các diễn biến ngày 7/10 càng củng cố quan điểm lâu nay của ông rằng Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong giai đoạn trước và xuyên suốt cuộc chiến kéo dài 7 tuần, Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ phe cánh tả cũng như một bộ phận những người ủng hộ ông, cho rằng ông đã đi theo định hướng của Israel khi phát động xung đột.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump quy trách nhiệm cho truyền thông vì đã lan truyền điều mà ông gọi là “câu chuyện sai lệch”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Israel chưa bao giờ thuyết phục tôi tham gia cuộc chiến với Iran. Những gì xảy ra vào ngày 7/10 càng củng cố quan điểm lâu nay của tôi rằng IRAN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP SỞ HỮU VŨ KHÍ HẠT NHÂN”, ông Trump viết.

Ông Trump chỉ trích gay gắt truyền thông và các cuộc thăm dò dư luận, cho rằng “90% những gì họ nói là dối trá và bịa đặt”, đồng thời cáo buộc các cuộc thăm dò đã bị thao túng, tương tự như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ông còn so sánh với tình hình tại Venezuela - vấn đề mà theo ông “truyền thông không muốn đề cập”.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự báo “kết quả tại Iran sẽ rất đáng kinh ngạc”, đồng thời cho rằng nếu các nhà lãnh đạo mới của Iran hành động khôn ngoan, quốc gia này có thể có một tương lai “tươi sáng và thịnh vượng”.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

