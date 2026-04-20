Ông Trump bác bỏ chỉ trích bị Israel “lôi kéo” vào cuộc chiến với Iran

Trong giai đoạn trước và xuyên suốt cuộc chiến kéo dài 7 tuần, Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ phe cánh tả cũng như một bộ phận những người ủng hộ ông, cho rằng ông đã đi theo định hướng của Israel khi phát động xung đột.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump quy trách nhiệm cho truyền thông vì đã lan truyền điều mà ông gọi là “câu chuyện sai lệch”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Israel chưa bao giờ thuyết phục tôi tham gia cuộc chiến với Iran. Những gì xảy ra vào ngày 7/10 càng củng cố quan điểm lâu nay của tôi rằng IRAN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP SỞ HỮU VŨ KHÍ HẠT NHÂN”, ông Trump viết.

Ông Trump chỉ trích gay gắt truyền thông và các cuộc thăm dò dư luận, cho rằng “90% những gì họ nói là dối trá và bịa đặt”, đồng thời cáo buộc các cuộc thăm dò đã bị thao túng, tương tự như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ông còn so sánh với tình hình tại Venezuela - vấn đề mà theo ông “truyền thông không muốn đề cập”.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự báo “kết quả tại Iran sẽ rất đáng kinh ngạc”, đồng thời cho rằng nếu các nhà lãnh đạo mới của Iran hành động khôn ngoan, quốc gia này có thể có một tương lai “tươi sáng và thịnh vượng”.