Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, cùng quan điểm lâu nay của ông rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân là những yếu tố dẫn tới quyết định tấn công Tehran.

Ông Trump phủ nhận việc Israel gây sức ép để Mỹ tấn công Iran. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng thay đổi nền chính trị tại Iran, cho rằng nếu xuất hiện ban lãnh đạo mới "thông minh", nước này có thể có tương lai "tươi sáng và thịnh vượng".

Trước đó, ông Trump từng bác bỏ nhận định cho rằng thấy thất vọng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau các hành động quân sự gần đây của Tel Aviv. Ông Trump khẳng định, Thủ tướng Israel là cộng sự tốt với Mỹ mặc dù có một số bất đồng vẫn tồn tại.