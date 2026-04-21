Ông Trump phủ nhận việc Israel gây sức ép để Mỹ tấn công Iran

Thứ Ba, 05:45, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran không xuất phát từ sức ép từ phía Israel, mà dựa trên đánh giá riêng của ông về an ninh khu vực và chương trình hạt nhân của Tehran.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, cùng quan điểm lâu nay của ông rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân là những yếu tố dẫn tới quyết định tấn công Tehran.

Ong trump phu nhan viec israel gay suc ep de my tan cong iran hinh anh 1
Ông Trump phủ nhận việc Israel gây sức ép để Mỹ tấn công Iran. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng thay đổi nền chính trị tại Iran, cho rằng nếu xuất hiện ban lãnh đạo mới "thông minh", nước này có thể có tương lai "tươi sáng và thịnh vượng".

Trước đó, ông Trump từng bác bỏ nhận định cho rằng thấy thất vọng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau các hành động quân sự gần đây của Tel Aviv. Ông Trump khẳng định, Thủ tướng Israel là cộng sự tốt với Mỹ mặc dù có một số bất đồng vẫn tồn tại.

Quang Trung/VOV-Washington
Israel công bố bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Ngày 19/4, quân đội Israel công bố bản đồ về tuyến phòng thủ mới trên lãnh thổ Lebanon, chỉ ít ngày sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực.

VOV.VN - Ngày 19/4, quân đội Israel công bố bản đồ về tuyến phòng thủ mới trên lãnh thổ Lebanon, chỉ ít ngày sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực.

Nga sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình tại Trung Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được duy trì, đồng thời khẳng định, Nga sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình tại khu vực Trung Đông.

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được duy trì, đồng thời khẳng định, Nga sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

