Iran tiếp tục tuyên bố chủ quyền với eo biển Hormuz

Tuyên bố tái khẳng định chủ quyền và kiểm soát với eo biển Hormuz, được Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad đưa ra chiều 29/7, vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IIRGC) mở lại chiến dịch tấn công và chặn tàu hàng tại vùng biển này.

Ông Nikzad nhấn mạnh Iran coi việc kiểm soát eo Hormuz là thành quả của việc bị gây chiến, một món quà vĩ đại dành cho đất nước Iran. Theo đó, Tehran sẽ không từ bỏ quyền chủ quyền với eo Hormuz và vùng biển này không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.

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Trước đó, một số quan chức cấp cao Iran cũng lên tiếng bác bỏ đề xuất của Oman về quản lý chung eo Hormuz. Các quan chức Iran nhấn mạnh eo Hormuz phải thuộc quyền điều hành của riêng Tehran và Muscat, không có thêm bất kỳ bên nào khác tham gia.

Không chỉ dừng lại ở các tuyên bố, sáng sớm 29/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công 3 tàu chở dầu tại eo Hormuz với cáo buộc cố tình phớt lờ cảnh báo và không tuân thủ lệnh phong tỏa. Đặc biệt, IRGC còn phóng tên lửa đạn đạo tập kích căn cứ quân sự Mỹ đặt tại Jordan, lần đầu tiên sau gần một tuần hai bên dừng giao tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng gay gắt với bước leo thang của Iran và thề sẽ khiến Tehran phải trả giá đắt.

Tuy nhiên, cho đến cuối giờ chiều 29/7, quân đội Mỹ chưa tiến hành bất kỳ động thái quân sự đáng chú ý nào trên thực địa. Nhiều chuyên gia nhận định, đòn trả đũa của Washington nhiều khả năng sẽ diễn ra trong đêm, tương tự hầu hết các đợt không kích chống Tehran thời gian qua.