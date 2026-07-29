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Thời sự quốc tế trưa 29/7: Iran cảnh báo chặn tàu qua eo biển Hormuz

Thứ Tư, 14:39, 29/07/2026
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VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ không cho phép các tàu thuộc những quốc gia hoặc doanh nghiệp sử dụng nguồn tài sản bị phong tỏa của Tehran đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục gia tăng.

Xem thêm: Mỹ thừa nhận cần thêm vũ khí tinh vi khi xung đột với Iran leo thang 

PV/VOV.VN
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