Thời sự quốc tế trưa 29/7: Iran cảnh báo chặn tàu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thống Mỹ đưa tin, nước này đã xem xét một phương án quân sự có thể huy động lực lượng Biệt kích Lục quân và Đặc nhiệm Hải quân (Navy SEAL) tham gia chiến dịch thu hồi urani làm giàu của Iran.
Xem thêm: Mỹ thừa nhận cần thêm vũ khí tinh vi khi xung đột với Iran leo thang
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.
VOV.VN - Hàng loạt thỏa thuận cấp phép mới đang mở đường để Ukraine tiếp cận và tiến tới sản xuất một số vũ khí tiên tiến nhất của phương Tây, từ tên lửa Patriot đến Storm Shadow và pháo hiện đại. Tuy nhiên, để biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế, Kiev vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về thời gian, linh kiện
VOV.VN - Hàng loạt thỏa thuận cấp phép mới đang mở đường để Ukraine tiếp cận và tiến tới sản xuất một số vũ khí tiên tiến nhất của phương Tây, từ tên lửa Patriot đến Storm Shadow và pháo hiện đại. Tuy nhiên, để biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế, Kiev vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về thời gian, linh kiện
VOV.VN - Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ.
VOV.VN - Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 24/7, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ.