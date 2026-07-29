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Mỹ - Saudi Arabia không kích Iraq, Iran tiếp tục tấn công trên biển

Thứ Tư, 16:32, 29/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 20 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đòn không kích kết hợp của liên quân Mỹ - Saudi Arabia vào miền Bắc Iraq vào sáng 29/7.

Đây là lần đầu tiên liên quân Mỹ - Saudi Arabia  tập kích vào Iraq kể từ đầu xung đột. Chiến dịch được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Saudi Arabia tố cáo các tay súng thân Iran ở Iraq ngày thứ 2 liên tiếp tấn công cơ sở dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh.

my - saudi arabia khong kich iraq, iran tiep tuc tan cong tren bien hinh anh 1
Tiêm kích F-35A Mỹ tại Trung Đông hôm 2/7. Ảnh: USAF

Lực lượng Huy động Quần chúng (PMF) ở Iraq trưa nay xác nhận ít nhất 20 thành viên của nhóm đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong loạt cuộc không kích của liên quan Mỹ-Saudi Arabia vào miền Bắc Iraq hồi sáng nay. Thông báo của PMF khẳng định 7 căn cứ của lực lượng này đã bị tập kích với hàng chục tòa nhà bị phá hủy.    

Trước đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tuyên bố không quân nước này và lực lượng Mỹ, đã mở chiến dịch tập kích nhắm vào các tay súng thân Iran ở miền Bắc Iraq. Đòn tấn công nhằm đáp trả việc các chiến binh được Iran hậu thuẫn, tập kích lực lượng Mỹ và hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia khẳng định Riyadh không tìm kiếm xung đột, nhưng sẽ đáp trả mọi hành vi gây hấn nhằm vào nước này.

Đây là lần đầu tên kể từ xung đột, liên quân Mỹ-Saudi Arabia không kích vào các nhóm vũ trang tại Iraq. Chiến dịch được tiến hành sau khi Riyadh cáo buộc các tay súng thân Iran ở miền Bắc Iraq, trong 2 ngày liên tiếp vừa qua đã phóng UAV nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.     

Về tình hình xung đột Mỹ-Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng nay tuyên bố đã tấn công và ngăn chặn 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Các phương tiện bị cáo buộc cố tình phớt lờ cảnh báo và xâm nhập trái phép vào khu vực do Iran kiểm soát.

Trước tuyên bố này, IRGC cũng thông báo đã tập kích tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Jordan. IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả các hành vi khiêu khích và đe dọa của Mỹ. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo của Iran.  

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 24/7, Iran tập kích mục tiêu Mỹ và tấn công tàu dầu tại eo biển Hormuz. Cho đến chiều nay, quân đội Mỹ chưa công bố biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, truyền thông và giới phân tích khu vực nhận định lực lượng Mỹ chắc chắn sẽ có phản ứng, nhiều khả năng mở lại chiến dịch không kích vào Iran.

Thời gian qua, mỗi lần Iran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz, quân đội Mỹ đều đáp trả bằng việc không kích vào các mục tiêu tại Iran. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo, mỗi lần Iran tập kích tàu hàng tại eo Hormuz, không quân Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc một trạm điện của quốc gia Hồi giáo.

Bá Thi/VOV-Cairo
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