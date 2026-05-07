Iran tiết lộ đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ

“Bản kế hoạch và đề xuất của Mỹ hiện vẫn đang được Iran xem xét và sau khi hoàn tất quan điểm của mình, Iran sẽ chuyển cho Pakistan”, ông Baghaei nói với hãng thông tấn ISNA hôm 6/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn này sau đó nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) rằng quá trình rà soát vẫn đang tiếp diễn và Iran chưa gửi phản hồi tới các bên trung gian Pakistan.

“Việc trao đổi thông điệp thông qua bên trung gian Pakistan vẫn đang được duy trì và các văn bản đã trao đổi tiếp tục được xem xét. Phản hồi của Iran đối với các quan điểm của Mỹ liên quan đến đề xuất 14 điểm của chúng tôi vẫn chưa được chuyển tới phía Pakistan”, ông Baghaei nói.

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với những người rất muốn đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ xem liệu họ có thể đưa ra một thỏa thuận đáp ứng được yêu cầu của chúng ta hay không. Chúng tôi đang kiểm soát rất tốt tình hình”. Ông Trump cũng mô tả việc Mỹ phong tỏa hải quân đối với các tàu ra vào các cảng của Iran “giống như một bức tường thép mà không ai có thể vượt qua”.

Ông Trump tái khẳng định rằng nếu Tehran không đồng ý một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, cuối cùng họ sẽ buộc phải chấp nhận.

“Chúng ta sẽ xem liệu họ có đồng ý hay không và nếu họ không đồng ý thì họ cũng sẽ sớm phải đồng ý sau đó. Mọi chuyện là như vậy”, ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump đã cảnh báo khả năng nối lại các cuộc không kích nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, dù chính quyền Mỹ trong những ngày gần đây nhấn mạnh rằng Tổng thống vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao.