Iran tiết lộ tình trạng sức khoẻ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

Hãng thông tấn bán chính thức ILNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour khẳng định, các vết thương của ông Mojtaba Khamenei không nghiêm trọng và không cần điều trị đặc biệt.

“Ngoài những thương tích nhẹ ở mặt, đầu và chân thì không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Với góc độ của một bác sĩ, tôi cho rằng đây không phải là các chấn thương nặng và không cần điều trị đặc biệt, ngoại trừ một hoặc hai mũi khâu”, ông Kermanpour nói. Ông cũng cho biết, Lãnh tụ tối cao Iran đã được xuất viện vào rạng sáng hôm sau.

Kể từ khi xung đột bùng phát, các quan chức Iran liên tục khẳng định ông Mojtaba vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và trực tiếp giám sát các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời cáo buộc các đối thủ của Tehran lan truyền tin đồn về sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Iran.