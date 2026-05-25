Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar

Truyền thông Nhà nước Iran cho biết, thành phần phái đoàn cấp cao Iran đến Qatar hôm nay gồm có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati. Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026. Các cuộc thảo luận ở Doha sẽ tập trung vào dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ - Iran do Pakistan hỗ trợ. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Iran tại Qatar, chưa được công bố.

Theo nhiều nhà phân tích khu vực, chuyến thăm bất ngờ đến Qatar hôm nay của phái đoàn cấp cao Iran, là rất đáng chú ý, bởi nó diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề ngừng bắn. Trong đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei trưa nay khẳng định hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều chủ đề, song vẫn chưa thể “chốt” được thỏa thuận.

Còn tại Pakistan, nhà trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán, Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định mọi việc vẫn đang chuyển động đúng hướng. Ông Sharif cho biết, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir, vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo của cả hai phía.

Cuối tuần trước, Thống tướng Munir đã đến Tehran và có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các lãnh đạo cấp cao Iran. Đây là lần thứ 2 ông Munir thăm Iran, hơn 1 tháng sau chuyến đi đầu tiên diễn ra hồi trung tuần tháng 4. Đáng chú ý, cùng thời điểm Thống tướng Munir trở lại Iran, Qatar cũng lần đầu tiên cử đại diện cấp cao đến Tehran để hỗ trợ đàm phán. Ngay sau đó, các bên đồng loạt thông báo về khả năng sắp đạt được thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Vấn đề làm giàu urani của Tehran được cho là thuộc giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.