Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar

Thứ Hai, 21:37, 25/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc hòa đàm Mỹ - Iran vẫn chưa có được đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận, chiều 25/5, một phái đoàn quan chức cấp cao Iran đã bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan.

Truyền thông Nhà nước Iran cho biết, thành phần phái đoàn cấp cao Iran đến Qatar hôm nay gồm có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati. Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026. Các cuộc thảo luận ở Doha sẽ tập trung vào dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ - Iran do Pakistan hỗ trợ. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Iran tại Qatar, chưa được công bố.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. (Ảnh: Reuters)

Theo nhiều nhà phân tích khu vực, chuyến thăm bất ngờ đến Qatar hôm nay của phái đoàn cấp cao Iran, là rất đáng chú ý, bởi nó diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề ngừng bắn. Trong đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei trưa nay khẳng định hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều chủ đề, song vẫn chưa thể “chốt” được thỏa thuận.

Còn tại Pakistan, nhà trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán, Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định mọi việc vẫn đang chuyển động đúng hướng. Ông Sharif cho biết, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir, vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo của cả hai phía.

Cuối tuần trước, Thống tướng Munir đã đến Tehran và có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các lãnh đạo cấp cao Iran. Đây là lần thứ 2 ông Munir thăm Iran, hơn 1 tháng sau chuyến đi đầu tiên diễn ra hồi trung tuần tháng 4. Đáng chú ý, cùng thời điểm Thống tướng Munir trở lại Iran, Qatar cũng lần đầu tiên cử đại diện cấp cao đến Tehran để hỗ trợ đàm phán. Ngay sau đó, các bên đồng loạt thông báo về khả năng sắp đạt được thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Vấn đề làm giàu urani của Tehran được cho là thuộc giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran đàm phán Mỹ-Iran Chủ tịch Quốc hội Iran đến Qatar xung đột Mỹ-Iran
Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

Giá xăng dầu hôm nay 25/5: Giá dầu giảm khi Mỹ và Iran đang tiến đến thỏa thuận
VOV.VN - Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần khi Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ về đề xuất hoà bình mới giữa Mỹ và Iran
VOV.VN - Cho đến lúc này, điều hiện hữu nhiều nhất trong “đề xuất hòa bình” mới giữa Mỹ và Iran không phải là các điều khoản rõ ràng, mà là một loạt câu hỏi còn đang bỏ ngỏ.

Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz
VOV.VN - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ibrahim Al-Fiqar cảnh báo nếu eo biển Hormuz bị tấn công, lực lượng của Tehran sẽ phá vỡ “vòng vây phong tỏa hải quân” mà Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của Iran.

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz "không phù hợp với thực tế"
VOV.VN - Iran đã bác bỏ một số nội dung trong thỏa thuận tạm thời đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, cho rằng các phát biểu của ông Trump về eo biển Hormuz là “không phù hợp với thực tế”.

