Giá xăng dầu hôm nay 25/5: Giá dầu giảm khi Mỹ và Iran đang tiến đến thỏa thuận

Giá dầu đã chạm mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Hai do lạc quan rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình mặc dù hai bên vẫn bất đồng về các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc phong tỏa eo biển Hormuz, điều tiếp tục hạn chế nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,71 USD, tương đương 4,55%, xuống còn 98,83 USD một thùng vào lúc 22h34 GMT, trong khi giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,03 USD một thùng, giảm 4,57 USD, tương đương 4,73%.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Iran đã "về cơ bản đàm phán" một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz, nơi trước xung đột từng vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về một số vấn đề khó khăn, với việc ông Trump tuyên bố hôm Chủ nhật rằng ông đã chỉ thị cho các đại diện của mình không nên vội vàng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.

Giá dầu Brent giữ mức 103,54 USD/thùng

Kết phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent giao kỳ hạn đạt 103,54 USD/thùng, tăng 96 cent, tương đương 0,94%. Trong khi đó, dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ chốt ở mức 96,60 USD/thùng, tăng 25 cent, tương đương 0,26%. Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu đều có thời điểm tăng hơn 3%.

Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm 5,48% còn dầu WTI mất 8,37%, trong bối cảnh thị trường liên tục biến động theo kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, thị trường hiện xoay quanh thông tin Iran có thể cung cấp uranium để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các tín hiệu liên tục thay đổi khiến giới đầu tư khó xác định xu hướng rõ ràng.

Một nguồn tin ngoại giao tại Islamabad cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan đã lên đường tới Iran. Trước đó, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng, khoảng cách đàm phán giữa Tehran và Washington đã được thu hẹp. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhắc tới “một số dấu hiệu tích cực” trong tiến trình thương lượng.

“Đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại nhưng cũng không muốn đánh giá thấp điều đó,” ông Rubio phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng NATO tại Thụy Điển. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng.,

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Washington đang duy trì liên lạc thường xuyên với Pakistan - bên đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán với Iran. Dù vậy, hai bên vẫn còn bất đồng liên quan đến kho dự trữ uranium của Tehran cũng như việc kiểm soát eo biển Hormuz.

John Kilduff, đối tác của Again Capital cho rằng thị trường đang bị chi phối mạnh bởi các thông tin tiêu đề: “Có vẻ chúng ta đang tiến gần tới một giải pháp, nhưng mức độ rõ ràng hiện nay vẫn rất đáng kinh ngạc”.

Theo Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, tồn kho dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ đáng báo động do lưu lượng dầu qua Hormuz suy giảm mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn cùng những cảnh báo bi quan mỗi khi giá Brent tiến sát mốc 110 USD/thùng sẽ hạn chế đà tăng mạnh hơn của giá dầu.

Sáu tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran được thực thi, giá dầu neo ở mức cao tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát cũng như triển vọng kinh tế toàn cầu.

BMI - đơn vị thuộc Fitch Solutions đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 90 USD/thùng, từ mức 81,50 USD trước đó. Động thái này phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung, thời gian cần thiết để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại tại vùng Vịnh, cũng như giai đoạn bình thường hóa hậu xung đột kéo dài từ 6-8 tuần.

Trước khi chiến sự nổ ra, khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Xung đột đã khiến thị trường mất khoảng 14 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 14% nguồn cung toàn cầu, bao gồm dầu xuất khẩu từ Arab Saudi, Iraq, UAE và Kuwait.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết giá xăng dầu toàn cầu thời gian qua chịu tác động từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng tình trạng tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những yếu tố này khiến giá nhiên liệu thế giới tăng so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, giá xăng RON95 tăng 6,8%, lên 139,8 USD/thùng; dầu diesel tăng 6,4%, lên 155,3 USD/thùng.

Trong kỳ điều hành chiều 21/5, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh như sau: Xăng RON95-III tăng 1.470 đồng/lít, lên 25.540 đồng/lít; Xăng E5 RON92 tăng lên 24.340 đồng/lít; Dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít; Dầu mazut tăng 900 đồng/kg.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 22 kỳ điều hành. Trong đó, xăng RON95-III có 12 lần tăng giá, 8 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, số lần tăng và giảm đều là 10, cùng 2 kỳ ổn định giá.