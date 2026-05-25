  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai

Thứ Hai, 09:40, 25/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Iran đang trở nên “chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều”.

“Tuy nhiên, Iran cần hiểu rõ rằng họ không được phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

Ong trump iran co the tham gia hiep dinh abraham trong tuong lai hinh anh 1
Ông Trump cho rằng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảm ơn các quốc gia Trung Đông vì sự ủng hộ và hợp tác dành cho Washington, đồng thời cho rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được củng cố thông qua việc nhiều nước tham gia Hiệp định Abraham.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các quốc gia Trung Đông vì sự hỗ trợ và hợp tác của họ, điều này sẽ được tăng cường và củng cố hơn nữa khi họ tham gia các quốc gia thuộc Hiệp định Abraham lịch sử và biết đâu đấy, có lẽ Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng muốn tham gia”, ông Trump viết.

Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian được ký kết trong giai đoạn 2020-2021 nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab.

Năm 2020, Israel thiết lập quan hệ ngoại giao với Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Morocco. Một năm sau, Sudan cũng chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Trước khi Hiệp định Abraham ra đời, Israel chỉ có quan hệ ngoại giao với Ai Cập từ năm 1979 và Jordan từ năm 1994 trong số các quốc gia Arab.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ về đề xuất hoà bình mới giữa Mỹ và Iran
Những câu hỏi còn bỏ ngỏ về đề xuất hoà bình mới giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Cho đến lúc này, điều hiện hữu nhiều nhất trong “đề xuất hòa bình” mới giữa Mỹ và Iran không phải là các điều khoản rõ ràng, mà là một loạt câu hỏi còn đang bỏ ngỏ.

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz "không phù hợp với thực tế"
Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”

VOV.VN - Iran đã bác bỏ một số nội dung trong thỏa thuận tạm thời đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, cho rằng các phát biểu của ông Trump về eo biển Hormuz là “không phù hợp với thực tế”.

Thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ
Thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Truyền thông Iran tối 24/5 khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan.

Hezbollah bày tỏ hy vọng về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ
Hezbollah bày tỏ hy vọng về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Hezbollah hôm qua (24/5) đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ sẽ đạt được, cũng như cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, sẽ là một phần trong thỏa thuận này.

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran
Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

