Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai

Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Iran đang trở nên “chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều”.

“Tuy nhiên, Iran cần hiểu rõ rằng họ không được phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cho rằng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảm ơn các quốc gia Trung Đông vì sự ủng hộ và hợp tác dành cho Washington, đồng thời cho rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được củng cố thông qua việc nhiều nước tham gia Hiệp định Abraham.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các quốc gia Trung Đông vì sự hỗ trợ và hợp tác của họ, điều này sẽ được tăng cường và củng cố hơn nữa khi họ tham gia các quốc gia thuộc Hiệp định Abraham lịch sử và biết đâu đấy, có lẽ Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng muốn tham gia”, ông Trump viết.

Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian được ký kết trong giai đoạn 2020-2021 nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab.

Năm 2020, Israel thiết lập quan hệ ngoại giao với Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Morocco. Một năm sau, Sudan cũng chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Trước khi Hiệp định Abraham ra đời, Israel chỉ có quan hệ ngoại giao với Ai Cập từ năm 1979 và Jordan từ năm 1994 trong số các quốc gia Arab.