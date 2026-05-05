Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Giá dầu quay đầu giảm khi Hormuz có tín hiệu thông dòng

Cụ thể, kết thúc phiên, dầu Brent giao tháng 7 giảm 0,6% xuống 113,76 USD/thùng, sau khi tăng 5,8% trong phiên trước. Dầu WTI của Mỹ cũng mất 1,5%, lùi về 104,83 USD/thùng, đảo chiều sau mức tăng 4,4% hôm thứ Hai 4/5.

Trước đó một ngày, Mỹ đã triển khai chiến dịch nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua khu vực này. Tập đoàn vận tải biển Maersk cho biết tàu chở xe Alliance Fairfax mang cờ Mỹ đã rời Vịnh và đi qua eo biển dưới sự hộ tống của lực lượng quân sự Mỹ, qua đó phần nào xoa dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, việc một tàu do Maersk vận hành rời khu vực an toàn dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ đã giúp thị trường bớt lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung ngay lập tức. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, đây mới chỉ là một trường hợp đơn lẻ, chưa phản ánh việc tuyến vận tải đã hoàn toàn được khai thông.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng vẫn leo thang khi Iran tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực Vịnh nhằm đáp trả động thái của Mỹ trong cuộc cạnh tranh kiểm soát eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nhu cầu dầu khí toàn cầu mỗi ngày. Một số tàu thương mại được cho là đã bị tấn công, trong khi một cảng dầu lớn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bốc cháy sau một vụ tập kích.

Động thái sử dụng lực lượng hải quân để đảm bảo tự do hàng hải được xem là bước leo thang đáng kể của Mỹ kể từ sau lệnh ngừng bắn cách đây 4 tuần. Washington hiện đang gia tăng nỗ lực mở lại eo biển Hormuz nhằm giảm áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, vốn bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi Iran siết chặt kiểm soát tuyến đường này sau xung đột bùng phát từ cuối tháng 2.

Lãnh đạo tập đoàn năng lượng Chevron, ông Mike Wirth cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung thực tế có thể sớm lan rộng trên toàn cầu nếu eo biển tiếp tục bị gián đoạn.

Trong khi đó, Goldman Sachs cho biết, tồn kho dầu toàn cầu đang tiến sát mức thấp nhất trong vòng 8 năm, đồng thời cảnh báo tốc độ suy giảm dự trữ ngày càng đáng lo ngại trong bối cảnh nguồn cung bị hạn chế kéo dài. Chuyên gia Tony Sycamore nhận định, việc các nền kinh tế lớn đang nhanh chóng tiêu thụ lượng dự trữ thương mại, dầu chiến lược và cả nguồn dầu lưu trữ trên biển sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt đẩy giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 5,52 USD, tương đương 5,1%, lên 113,69 USD một thùng vào lúc 10:25 GMT, sau khi giảm 2,23 USD vào thứ Sáu. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 5,10 USD, tương đương 5%, lên 107,04 USD một thùng, sau khi giảm 3,13 USD vào thứ Sáu. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 101,10 USD/thùng, giảm 84 cent, tương đương 0,82%, sau khi giảm 3,13 USD vào thứ Sáu.

Hãng tin Fars hôm thứ Hai dẫn nguồn tin địa phương cho biết, một tàu chiến Mỹ dự định đi qua eo biển đã bị buộc phải quay trở lại sau khi phớt lờ cảnh báo của Iran. Hai tên lửa đã bắn trúng tàu khi nó đang di chuyển gần Jask.

Hải quân Iran cũng cho biết họ đã ngăn chặn các tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực eo biển Hormuz. Hoa Kỳ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức, nhưng Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ phủ nhận việc một tàu của Mỹ bị trúng đạn.

Giá dầu đã bắt đầu tăng trong phiên giao dịch do nguồn cung dầu qua eo biển tiếp tục bị gián đoạn.

"Xu hướng giá cả vẫn nghiêng về phía tăng chừng nào dòng chảy qua eo biển vẫn bị hạn chế", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Giá dầu vẫn duy trì ở mức trên 100 USD một thùng trong bối cảnh chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết và giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn ra.

Mức tăng này tương đương với mức đã thỏa thuận cho tháng 5, trừ đi phần của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quốc gia đã rời OPEC vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, sản lượng cao hơn này phần lớn chỉ tồn tại trên giấy tờ chừng nào cuộc chiến tranh Iran còn tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung dầu vùng Vịnh qua eo biển Hormuz.

Giá dầu trong nước ổn định

Ở thị trường trong nước, giá xăng RON95-III tăng 870 đồng/lít giá bán là 23.750 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 790 đồng lít, giá bán mới là 22.620 đồng/lít; Xăng E10 tăng 830 đồng/lít, giá bán mới là 23.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 29/4 tăng 1.480 đồng/lít, giá bán mới là 28.170 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 120 đồng/lít, giá bán là 31.980 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.210 đồng/lít, giá bán mới là 20.020 đồng/kg.