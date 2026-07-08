English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tố Mỹ vi phạm thỏa thuận sau khi tái áp lệnh trừng phạt dầu mỏ

Thứ Tư, 06:03, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran ngày 7/7 chỉ trích việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, cho rằng đây là hành động “vi phạm rõ ràng” Bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên đạt được hồi tháng trước.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran “quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về mọi hậu quả phát sinh từ việc không thực hiện các cam kết”. Bộ này cũng cáo buộc Washington trong khoảng 20 ngày qua đã nhiều lần vi phạm, cả ở mức độ nhỏ lẫn nghiêm trọng, các điều khoản của bản ghi nhớ, trực tiếp hoặc thông qua các hành động của Israel nhằm vào Lebanon.

“Iran sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia”, tuyên bố nhấn mạnh.

iran to my vi pham thoa thuan sau khi tai ap lenh trung phat dau mo hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra gần như cùng thời điểm quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng gần eo biển Hormuz.

Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp, trong ngày 7/7, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), một siêu tàu chở dầu cùng một tàu thương mại khác đã bị tấn công trong hoặc gần eo biển Hormuz. Cơ quan này cũng nâng mức cảnh báo đối với hoạt động hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược này lên mức nghiêm trọng do nguy cơ tiếp tục xảy ra các hành động thù địch.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thông báo khôi phục các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, đồng thời hủy bỏ cơ chế miễn trừng phạt từng được áp dụng như một phần trong các thỏa thuận giữa hai nước. Washington cho biết quyết định này nhằm đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Mỹ chính thức hủy bỏ cơ chế miễn trừng phạt dầu mỏ Iran

Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đã chính thức thu hồi quyết định cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu. Một quan chức Mỹ khẳng định các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận” và Tehran sẽ phải đối mặt với những hậu quả tương xứng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran
Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Mỹ thu hồi quyết định cho phép Iran bán dầu sau các vụ tấn công tại Hormuz
Mỹ thu hồi quyết định cho phép Iran bán dầu sau các vụ tấn công tại Hormuz

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã đảo ngược cơ chế nới lỏng trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, trong bối cảnh nhiều tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz trong tuần này.

Mỹ thu hồi quyết định cho phép Iran bán dầu sau các vụ tấn công tại Hormuz

Mỹ thu hồi quyết định cho phép Iran bán dầu sau các vụ tấn công tại Hormuz

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã đảo ngược cơ chế nới lỏng trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, trong bối cảnh nhiều tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz trong tuần này.

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz
Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ