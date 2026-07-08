Iran tố Mỹ vi phạm thỏa thuận sau khi tái áp lệnh trừng phạt dầu mỏ

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran “quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về mọi hậu quả phát sinh từ việc không thực hiện các cam kết”. Bộ này cũng cáo buộc Washington trong khoảng 20 ngày qua đã nhiều lần vi phạm, cả ở mức độ nhỏ lẫn nghiêm trọng, các điều khoản của bản ghi nhớ, trực tiếp hoặc thông qua các hành động của Israel nhằm vào Lebanon.

“Iran sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia”, tuyên bố nhấn mạnh.

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Căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra gần như cùng thời điểm quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng gần eo biển Hormuz.

Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp, trong ngày 7/7, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), một siêu tàu chở dầu cùng một tàu thương mại khác đã bị tấn công trong hoặc gần eo biển Hormuz. Cơ quan này cũng nâng mức cảnh báo đối với hoạt động hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược này lên mức nghiêm trọng do nguy cơ tiếp tục xảy ra các hành động thù địch.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thông báo khôi phục các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, đồng thời hủy bỏ cơ chế miễn trừng phạt từng được áp dụng như một phần trong các thỏa thuận giữa hai nước. Washington cho biết quyết định này nhằm đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Mỹ chính thức hủy bỏ cơ chế miễn trừng phạt dầu mỏ Iran

Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đã chính thức thu hồi quyết định cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu. Một quan chức Mỹ khẳng định các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận” và Tehran sẽ phải đối mặt với những hậu quả tương xứng.