Mỹ thu hồi quyết định cho phép Iran bán dầu sau các vụ tấn công tại Hormuz

Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/7 thông báo hủy bỏ quyết định miễn trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là không thể chấp nhận và sẽ phải đối mặt với hậu quả tương ứng.

Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, một siêu tàu chở dầu và một tàu khác đã bị tấn công trong hoặc gần eo biển Hormuz trong ngày 7/7. Cơ quan này cũng nâng cảnh báo đối với hoạt động hàng hải qua eo biển lên mức nghiêm trọng do nguy cơ xảy ra thêm các hành động thù địch.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Iran đến ngày 21/8, sau khi Washington và Tehran đạt thỏa thuận tạm thời về việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz hồi tháng trước. Theo thỏa thuận, Mỹ cho phép nhập khẩu dầu thô của Iran và thanh toán bằng đồng USD cùng một số điều khoản khác.

Nguồn tin cho biết Iran từng cam kết bảo đảm an toàn cho các tàu qua eo biển Hormuz, nhưng sau đó yêu cầu các tàu đi theo tuyến hàng hải phía Bắc do nước này kiểm soát. Tehran cũng bị cáo buộc tấn công các tàu sử dụng tuyến đường được Hải quân Mỹ bảo vệ dọc bờ biển Oman.

Các chuyên gia hàng hải nhận định các vụ tấn công mới nhằm gây mất ổn định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và gây sức ép đối với các nước sản xuất dầu trong khu vực. Hiện nhiều tàu đã tránh tuyến hàng hải truyền thống qua eo biển này do lo ngại nguy cơ mất an toàn.