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Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran

Thứ Tư, 05:45, 08/07/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 7/7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm vào ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố được phát đi ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng của họ đã bắt đầu tiến hành “một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc phát hiện, theo dõi và tấn công các tàu vận tải thương mại hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. CENTCOM cáo buộc các hành động của Iran là “không có lý do chính đáng, nguy hiểm và là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn”.

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Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran hôm 28/2. Ảnh: Reuters

Hiện phía Mỹ chưa công bố các mục tiêu cụ thể của chiến dịch. Tuy nhiên, truyền thông Iran đưa tin ít nhất sáu quả đạn đã đánh trúng khu vực cầu cảng ở thành phố Sirik, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran. Đây là cuộc tấn công quân sự đầu tiên được biết đến của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng trước, làm dấy lên lo ngại căng thẳng giữa hai nước sẽ tiếp tục leo thang.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ chính thức tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, hủy bỏ cơ chế tạm đình chỉ được áp dụng trước đó. Một quan chức Mỹ đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và khẳng định Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục đe dọa an ninh hàng hải.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran lên án quyết định của Washington, cho rằng việc khôi phục các lệnh trừng phạt đã vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt xung đột và buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc tái áp đặt trừng phạt đi ngược lại các cam kết đạt được trong tiến trình hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Quang Trung/VOV-Washington
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