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Iran trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển

Thứ Năm, 18:59, 17/09/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/9 cho biết, Iran đã trục xuất một nhà ngoại giao Thụy Điển - một động thái đáp trả sau khi Thụy Điển trục xuất một quan chức Đại sứ quán Iran tại nước này. 

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, nhà ngoại giao Thụy Điển đã bị yêu cầu rời đi, đáp trả quyết định trước đó của Thụy Điển về việc trục xuất một quan chức ngoại giao Iran. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran coi hành động của Thụy Điển là vi phạm các chuẩn mực ngoại giao theo Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao.

Trước đó, Thụy Điển đã trục xuất một quan chức Đại sứ quán Iran. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết: “Các hoạt động của quan chức Đại sứ quán Iran không phù hợp với Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao, do đó chúng tôi đã yêu cầu họ rời khỏi đất nước”.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Sau hành động của Thụy Điển, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Thụy Điển tại Tehran để chính thức phản đối chính sách của Thụy Điển đối với Iran.

Vụ tranh chấp ngoại giao này đánh dấu sự xấu đi hơn nữa trong quan hệ giữa Iran và Thụy Điển, khi cả hai chính phủ đều viện dẫn Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao làm khuôn khổ pháp lý cho các hành động của mình.

Các nhà quan sát đã kêu gọi cả hai bên ưu tiên đối thoại ngoại giao để ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa.

 

Minh Ngô/VOV-Ai Cập
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