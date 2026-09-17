Iran tuyên bố mất niềm tin vào Tổng Giám đốc IAEA

Trong một tuyên bố chính thức do hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA trích dẫn, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Behrouz Kamalvandi nhấn mạnh Tehran không còn lòng tin vào Tổng Giám đốc IAEA là ông Rafael Grossi, do ông này đã chính trị hóa vấn đề hạt nhân của Iran, thay vì hành động một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi. Ảnh: Reuters

Ông Kamalvandi khẳng định lòng tin của Iran với lãnh đạo IAEA chỉ có thể được khôi phục nếu ông Grossi thay đổi một cách cơ bản cách tiếp cận vấn đề hạt nhân Iran.

Quan hệ giữa Iran và IAEA đã xấu đi một cách nghiêm trọng từ hơn một năm trước, sau chiến dịch tập kích bất ngờ của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran tháng 6/2025. Tehran khi đó cáo buộc IAEA đã cố tình đưa ra báo cáo sai sự thật về chương trình hạt nhân của Iran, tạo cớ cho Mỹ và Israel tấn công quốc gia Hồi giáo. Quốc hội Iran sau đó đã thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA, cấm cửa toàn bộ các thanh sát viên IAEA được tiếp cận các cơ sở hạt nhân tại Iran.