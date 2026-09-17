Thời sự quốc tế trưa 17/9: Iran và Oman chốt kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) tầm xa của nước này đã tấn công, phá hủy một kích MiG-29 của Ukraine ở ngoại ô thủ đô Kiev. Chiếc MiG-29 của Ukraine bị nhắm trúng ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vasilkov thuộc vùng Kiev.
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