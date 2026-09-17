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Thời sự quốc tế trưa 17/9: Iran và Oman chốt kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Thứ Năm, 14:35, 17/09/2026
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VOV.VN - Iran và Oman vừa bất ngờ chốt kế hoạch mở lại eo biển Hormuz; Iran tấn công tàu Mỹ gần eo biển Hormuz; Hạ viện Mỹ lần thứ 3 thông qua nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran; Mỹ đã bí mật gặp lực lượng Houthi…

Xem thêm:

>> Phi công tiêm kích Mỹ bị bắn rơi tại Iran hé lộ cuộc giải cứu đầy kịch tính

>> Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

>> Đòn bẩy Hormuz của Iran suy giảm thế nào trước đòn kinh tế mới của Mỹ?

PV/VOV.VN
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