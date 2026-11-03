Phái đoàn đàm phán Qatar trở lại Iran thúc đẩy hòa bình

Truyền thông khu vực đêm 2/11 khẳng định các nhà đàm phán Qatar đã trở lại Iran để tiếp tục nỗ lực thương thảo. Đây là lần thứ 3 chỉ trong 10 ngày, đại diện quốc gia Vùng Vịnh đến Tehran thực thi sứ mệnh hòa bình. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Qatar tại Iran, chưa được công bố.

Theo các nguồn tin, phái đoàn đàm phán Qatar đã có mặt tại Tehran tối 2/11, một ngày sau khi các đại diện Iran và Qatar tiến hành chuỗi 3 ngày thảo luận liên tiếp, từ 30/10 đến 1/11. Trong đó, ngày thương thảo đầu tiên tổ chức tại Tehran. 2 ngày trao đổi tiếp theo diễn ra ở Doha.

Một góc phố ở thủ đô Tehran, Iran ngày 8/6. Ảnh: AFP

Các nhà ngoại giao am hiểu vấn đề cho biết nội dung thảo luận giữa hai bên trong 3 ngày qua, tập trung vào vấn đề mở lại eo biển Hormuz và nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran. Sáng 2/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran sẵn sàng mở lại eo Hormuz trong vòng 48h, nếu Mỹ chấp nhận đề xuất của Iran.

Tối cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi thông báo Tehran đã gửi cho Washington một kế hoạch hòa bình mới, thông qua trung gian. Tuy nhiên, nội dung chi kết của kế hoạch, không được tiết lộ. Truyền thông khu vực cũng chưa thể xác định liệu các cuộc thảo luận Iran-Qatar tại Tehran hôm nay (3/11), có phải là về kế hoạch này hay không.