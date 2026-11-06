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Iran tuyên bố bắn hạ thêm 2 UAV của Mỹ

Thứ Sáu, 10:11, 06/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sáng 6/11 tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ thêm 2 máy bay trinh sát không người lái (UAV) của quân đội Mỹ.

 

Tuyên bố bắn hạ thêm 2 UAV của Mỹ, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), công bố trong 2 thông báo riêng biệt sáng nay. Thông báo cho biết, 2 chiếc UAV vừa bị vô hiệu hóa, đều là dòng trinh sát quân sự MQM-170. Những máy bay này bị bắn hạ khi đang thực hiện hành vi thù địch phía trên khu vực đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác, không được đề cập.

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Binh sĩ Mỹ gắn vũ khí lên một UAV triển khai tại khu vực Trung Đông (Ảnh: CENTCOM)

Trước đó, IRGC chiều qua cũng thông báo đã triển khai tác chiến điện tử để khống chế và thu giữ được 2 chiếc UAV trinh sát dòng LUCAS của quân đội Mỹ, tại eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã dừng hoạt động giao tranh lớn từ đầu tháng 9/2026. Tuy nhiên, thời gian qua, Iran nhiều lần thông báo đã bắn hạ hoặc thu giữ các thiết bị không người lái trên không và dưới nước của quân đội Mỹ, trong các vùng biển khu vực.

Về phần mình, Mỹ tuyên bố đã tấn công đảo Qeshm của Iran hôm 3/11, lần đầu tiên sau gần 2 tháng. Tehran không bác bỏ cũng chưa xác nhận cuộc tấn công này.

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Iran nói có thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại Homuz, tịch thu 2 UAV trinh sát của Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán tiếp tục bế tắc và giới chức Mỹ vẫn để ngỏ khả năng mở lại chiến dịch tấn công quân sự vào Iran, lực lượng vũ trang Iran hôm nay (5/11) thông báo thu giữ thêm 2 UAV trinh sát của quân đội Mỹ. Tehran cũng tuyên bố có thêm 2 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Bá Thi/VOV-Cairo
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