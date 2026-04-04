  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump đề xuất tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cắt giảm chi tiêu dân sự

Thứ Bảy, 05:24, 04/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 đã đề xuất cắt giảm 10% chi tiêu tùy ý ngoài quốc phòng trong năm tài chính 2027, đồng thời tăng mạnh chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỷ USD, đưa tổng ngân sách quốc phòng lên khoảng 1.500 tỷ USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và phải đối mặt với áp lực kinh tế trong nước, đặc biệt là giá năng lượng tăng cao. Theo đề xuất, ngân sách quốc phòng sẽ tăng đáng kể so với mức khoảng 1.000 tỷ USD của năm 2026, bao gồm tăng lương 5–7% cho quân nhân đang tham chiến.

Ngoài ra, ngân sách quốc phòng còn bao gồm nhiều khoản đầu tư lớn như hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng”, tăng cường nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ công nghiệp quốc phòng và 65,8 tỷ USD để đóng mới 34 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Kế hoạch này cũng đề cập đến việc phát triển các lớp tàu chiến mới và tàu ngầm, tiếp tục ưu tiên lâu dài của chính quyền của ông Trăm trong việc mở rộng sức mạnh hải quân.

Ong trump de xuat tang manh chi tieu quoc phong, cat giam chi tieu dan su hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Trong khi đó, Nhà Trắng đề xuất cắt giảm mạnh chi tiêu dân sự, bao gồm việc loại bỏ hoặc thu hẹp nhiều chương trình được cho là “lãng phí” hoặc “bị lợi dụng”. Một số lĩnh vực bị nhắm tới gồm các chương trình năng lượng xanh, các sáng kiến của Bộ Tư pháp và việc cắt giảm khoảng 315 triệu USD từ Quỹ Quốc gia vì Dân chủ.

Tuy nhiên, ngân sách vẫn duy trì hoặc tăng chi cho một số lĩnh vực ưu tiên như an ninh nội địa và thực thi nhập cư. Chính quyền đề xuất chi 2,2 tỷ USD cho hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE).

Đáng chú ý, đề xuất ngân sách không đề cập đến các khoản chi bắt buộc lớn như chương trình An sinh xã hội hay chương trình bảo hiểm y tế Medicare cho người cao tuổi, vốn được coi là nhạy cảm về mặt chính trị và khó cắt giảm.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ (CBO), thâm hụt ngân sách Mỹ dự kiến đạt khoảng 1.853 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2026. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố tác động cụ thể của đề xuất ngân sách mới đối với mức thâm hụt này.

Quang Trung/VOV-Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài bày tỏ sự thất vọng đối với hoạt động của Bộ Tư pháp, đặc biệt liên quan đến việc xử lý hồ sơ Epstein.

Tổng thống Donald Trump nói về vai trò “kiến tạo hòa bình”
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo kinh tế sẽ phục hồi mạnh sau xung đột Iran, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mình như một “người kiến tạo hòa bình” và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Mỹ lần đầu in chữ ký Tổng thống Donald Trump trên tiền giấy USD
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ in chữ ký của Tổng thống Donald Trump lên các đồng USD giấy nhân dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của nước này - động thái lần đầu tiên áp dụng đối với một tổng thống đương nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi chuyến thăm Trung Quốc vì Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước vào ngày 14 và 15/5 tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi chuyến đi dự kiến trước đó phải hoãn vì cuộc chiến đang diễn ra với Iran. 

