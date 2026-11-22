

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiếc UAV vừa bị bắn hạ là dòng trinh sát quân sự MQ-1 do Mỹ sản xuất. Hệ thống phòng không của Iran đã vô hiệu hóa và phá hủy chiếc UAV này khi nó đang thực hiện hoạt động do thám ở phía Đông eo biển Hormuz. IRGC khẳng định đây là chiếc UAV MQ-1 thứ 20 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu xung đột, và là chiếc UAV trinh sát thứ 4 bị vô hiệu hóa tại eo Hormuz, trong 24h qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Máy bay không người lái MQ-9A Reaper. Ảnh minh họa: General Atomics.

Trước đó, hồi sáng nay, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công và phá hủy 2 tổ hợp radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà quân đội Mỹ triển khai tại 2 căn cứ quân sự ở Bahrain trong đêm 21/11. Vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công gồm cả tên lửa và UAV cảm tử. IRGC khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ tiếp tục gây hấn và xâm phạm không phận Iran.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại đợt đụng độ mới giữa Mỹ và Iran, có nguy cơ leo thang thành xung đột toàn diện, xét trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc, đồng thời phía Israel - bên đã cùng Mỹ hai lần phát động chiến tranh chống Iran - vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho việc thúc đẩy trở lại xung đột.