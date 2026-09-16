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Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV trị giá hơn 30 triệu USD của Mỹ

Thứ Tư, 17:06, 16/09/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái hiện đại MQ-9 trị giá hơn 30 triệu USD của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Thông báo công bố trưa 16/9 của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiếc MQ-9 Reaper của không quân Mỹ bị bắn hạ tại khu vực đảo Qeshm của Iran tại eo Hormuz đầu giờ sáng nay (16/9). Vũ khí sử dụng bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tân tiến do Iran tự phát triển và chế tạo. IRGC khẳng định đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ 52 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu chiến sự. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

iran tuyen bo ban ha them uav tri gia hon 30 trieu usd cua my hinh anh 1
UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: MW

MQ-9 Reaper là dòng máy bay không người lái chủ lực của quân đội Mỹ. Mỗi chiếc có giá xuất xưởng giao động từ 30-50 triệu USD.

Ngoài dòng MQ-9 Reaper, Iran còn tuyên bố đã bắn hạ hàng chục chiếc UAV quân sự hiện đại khác của quân đội Mỹ. Mới nhất là chiếc MQ-1 bị bắn hạ tại eo Hormuz hôm 15/9. Tuy nhiên, thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.  

Nhiều chuyên gia và phương tiện truyền thông khu vực cho rằng, phần lớn tuyên bố của Iran về phá hủy và vô hiệu hóa các khí tài chiến đấu của quân đội Mỹ, là đáng tin cậy. Ngược lại, không ý kiến bày tỏ hoài nghi, cho rằng Tehran cần cung cấp bằng chứng thực tế để chứng minh.

Bá Thi/VOV-Cairo
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