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Mỹ phá hủy hai xuồng Iran trong vụ tranh chấp thiết bị không người lái

Thứ Tư, 07:24, 16/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 15/9 xác nhận đã nổ súng và phá hủy hai xuồng nhỏ của Iran mà Washington cáo buộc tìm cách chiếm một phương tiện mặt nước không người lái của Mỹ tại vùng Vịnh. Phía Iran đưa ra thông tin khác về vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các xuồng Iran gần đây đã tìm cách kiểm soát một phương tiện mặt nước không người lái của Mỹ, nhưng không thành công sau khi lực lượng Mỹ “đáp trả mạnh mẽ”.

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Xuồng cao tốc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran di chuyển trên vịnh Ba Tư. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố CENTCOM, quân đội Mỹ đã nổ súng và phá hủy hai xuồng của Iran trong vụ việc. Phương tiện mà phía Iran bị cáo buộc tìm cách chiếm là một chiếc tàu không người lái (Saildrone), dài khoảng 8 mét, có khả năng hoạt động tự động và được quân đội Mỹ sử dụng trong nhiều năm để giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực. CENTCOM cho biết toàn bộ các phương tiện mặt nước không người lái của Mỹ hiện vẫn được kiểm soát đầy đủ.

Tuy nhiên, phía Iran đưa ra thông tin khác. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức tỉnh Hô-móc-gan (Hormozgan) cho biết, hai tàu cá đã bị một phương tiện mà Tehran mô tả là “drone của đối phương” tấn công tại Vịnh Ba Tư tối 14/9, khiến một số ngư dân mất tích. Báo cáo của Iran không đề cập việc các tàu này tìm cách chiếm thiết bị của Mỹ.

Tuần trước, Iran đã thu giữ một thiết bị không người lái dưới nước (Dive-LD) của quân đội Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hoóc-mút (Hormuz). Phía Mỹ khi đó cho biết thiết bị gặp trục trặc, là phiên bản cũ và không chứa dữ liệu hoặc thiết bị mật.

Quang Trung/VOV-Washington
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