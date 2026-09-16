Cuộc chiến Mỹ - Iran sắp bước vào giai đoạn mới hoàn toàn khác

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post đầu tuần này, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác trong vài tháng tới, đồng thời đồng ý với Tổng thống rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP

Tuyên bố của ông J.D. Vance được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực của Mỹ trong việc giành lại quyền kiểm soát ở eo Biển Hormuz đang có tiến triển tích cực. Theo quan chức Mỹ, mức lưu lượng giao thông tại đây đang trở lại ở mức 50% so với thời điểm trước khi cuộc xung đột nổ ra và Iran sẽ tiếp tục mất quyền kiểm soát eo biển này cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.

Trên thực tế, mặc dù Mỹ đã làm suy yếu hầu hết khả năng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, nhưng Tehran vẫn thường xuyên tấn công các tàu thương mại trong eo biển và tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự cua Mỹ ở Trung Đông. Các đồng minh vùng Vịnh cũng trở thành mục tiêu, với việc ông Trump vào cuối tuần trước gợi ý rằng, thiệt hại đối với đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia là do máy bay không người lái của Iran gây ra. Lực lượng Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Iran, trong khi Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt các ngân hàng và các thực thể khác đang hỗ trợ tài chính cho cỗ máy chiến tranh của chế độ này.

Số liệu cũng cho thấy, mặc dù lực lượng SEAL của Hải quân đã rà phá bom mìn ở phần lớn eo biển trong bốn tháng qua, và Mỹ đã âm thầm hộ tống các tàu chở dầu thương mại với thiết bị phát tín hiệu định vị bị tắt để tránh các cuộc tấn công từ Iran, nhưng số lượng tàu thuyền qua lại vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh. Theo các nguồn tin theo dõi vận tải biển, chỉ có 11 tàu thương mại đi qua eo biển trong 24 giờ qua, trong khi trước chiến tranh, trung bình có 130 tàu đi qua tuyến đường thủy này.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Trump sẽ tăng cường các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để hoàn thành công việc hay sẽ kiên nhẫn chờ đợi Iran chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Mỹ.