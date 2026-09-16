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Thời sự quốc tế sáng 16/9: Mỹ chịu thiệt hại đáng kể sau 4 tháng xung đột với Iran

Thứ Tư, 08:40, 16/09/2026
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VOV.VN - Báo cáo đầu tiên của cơ quan tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ về cuộc chiến với Iran hé lộ quy mô thiệt hại đáng kể của Washington trong bốn tháng đầu xung đột.

Xem thêm: Mỹ phá hủy hai xuồng Iran trong vụ tranh chấp thiết bị không người lái

PV/VOV.VN
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