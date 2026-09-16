Thời sự quốc tế sáng 16/9: Mỹ chịu thiệt hại đáng kể sau 4 tháng xung đột với Iran

Xem thêm: Mỹ phá hủy hai xuồng Iran trong vụ tranh chấp thiết bị không người lái
VOV.VN - Tài liệu giải mật hé lộ quy mô chiến dịch Mỹ đưa hơn 90 quân nhân vào Iran giải cứu hai thành viên tổ lái F-15E bị bắn hạ gần Isfahan.
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VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài.
VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài.
VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Iran ngày 15/9 đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài.
VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Iran ngày 15/9 đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài.
VOV.VN - Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp. Trung Quốc - Nga - Mông Cổ diễn tập chung “Hợp tác biên phòng 2026”. Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia.
VOV.VN - Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp. Trung Quốc - Nga - Mông Cổ diễn tập chung “Hợp tác biên phòng 2026”. Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia.