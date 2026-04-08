Iran yêu cầu khoản phí 2 triệu USD cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz?

Thứ Tư, 05:46, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo tờ NYT của Mỹ, Iran yêu cầu khoản phí 2 triệu USD cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo kế hoạch hòa bình của nước này.

Theo tờ NYT của Mỹ, Iran đang tìm cách thu phí 2 triệu USD đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong trường hợp hòa bình được thiết lập, như một phần trong kế hoạch đề xuất của nước này nhằm chấm dứt xung đột,

Kế hoạch 10 điểm này dự kiến ​​Mỹ và Israel sẽ từ bỏ các cuộc tấn công trong tương lai nhằm vào Iran. Kế hoạch cũng dự kiến ​​Israel sẽ không tấn công các vị trí của Hezbollah ở Lebanon và dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt. Đổi lại, Iran sẽ ngừng phong tỏa vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz.

Iran yêu cầu khoản phí 2 triệu USD cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Iran cũng dự định chia sẻ phí thu từ các tàu thuyền với Oman, quốc gia nằm bên kia eo biển. Iran sẽ sử dụng phần phí này để xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Chính quyền Iran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu thuyền có liên hệ với Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động gây hấn chống lại Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã cho phép các nước thân thiện, bao gồm Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan, đi qua eo biển Hormuz.

Văn Huy/VOV1
Chiến sự Trung Đông hôm nay 8/4: Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản

Sắp có tin tốt về Iran sau đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Pakistan?

Iran doạ nhấn chìm cả khu vực trong bóng tối nếu Mỹ tấn công nhà máy điện

Iran kêu gọi người dân lập “lá chắn sống” bảo vệ các nhà máy điện

